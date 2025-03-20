Бокс официально включен в программу Олимпийских игр-2028

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

На 144‑й сессии Международного Олимпийского комитета в Коста-Наварино (Греция) принято окончательное решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос‑Анджелесе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК

Изначально этот вид спорта был исключен из соревновательной программы Игр-2028, утвержденный в феврале 2022 года. 

Это было связано с возникшими проблемами вокруг Международной ассоциации бокса (IBA). После того, как в июне 2023 года МОК окончательно отозвал признание IBA, судьба бокса на Олимпиаде оказалась под вопросом.

На ОИ-2024 в Париже боксерские соревнования проводились под руководством специальной рабочей группы МОК, что подтвердило важность данной дисциплины для олимпийского движения.

На новом этапе развития олимпийского бокса руководство возложено на Международную федерацию бокса World Boxing, созданную в 2023 году. На сегодняшний день в неё входят 84 Национальные федерации. И не так давно организация получила временное признание от МОК, что даёт ей право курировать развитие бокса на мировом уровне.

По словам председателя Олимпийской комиссии Геннадия Головкина, решение МОК о включении бокса в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе -  долгожданный результат целенаправленных усилий и работы Wold Boxing и всей Олимпийской комиссии. Это значит, что все-таки удалось сохранить мечту, которая вдохновляет тысячи спортсменов по всему миру. 

«Как олимпиец, я понимаю, насколько это важно для будущих поколений чемпионов. Олимпийские игры - это не просто соревнования, это символ надежды, стремления к совершенству и возможность показать всему миру, на что ты способен. Шаг за шагом мы делали все, чтобы сохранить бокс с его богатой историей и традициями в олимпийской программе, чтобы у каждого молодого спортсмена была возможность однажды подняться на олимпийский пьедестал под флагом своей страны. Я осознаю, какая большая ответственность лежит на нас, и понимаю, что предстоит еще много работы,  сказал он.

Также он добавил, что World Boxing намерена продолжать работу над максимальной прозрачностью в вопросах справедливого судейства, и отбором спортсменов на предстоящие Игры.

Кроме этого, по словам Геннадия Головкина, World Boxing как и прежде будет сосредоточена на открытой и честной деятельности, направленной на обеспечение равных прав и возможностей для каждого боксера.

Добавим, что Казахстанская федерация бокса вошла в состав World Boxing в ноябре 2024 года.

Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля.

 

 

#программа #бокс #НОК #ОИ-2028

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