Токаев сменил завотделом внутренней политики администрации президента
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Айжан Шайназарова назначена заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжением главы государства Тлеп Болат Анапияулы освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан.
Другим распоряжениями главы государства Шайназарова Айжан Болатовна назначена заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан.