Более 1 млрд тенге вернули государству в Астане
12
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Прокуратура города Астаны возвратила государству более 1 млрд тенге, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Приведен в исполнение приговор суда по обращению в пользу государства имущества осужденного, добытого преступным путем.
По результатам внесенного акта прокурорского надзора в доход государства возмещен ущерб посредством реализации 5 земельных участков общей стоимостью 1 млрд 62 млн тенге, принадлежащих осужденному.