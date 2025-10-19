Более 1 млн зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году

Масштабно озеленяются не только парковые территории и общественные пространства, но и жилые массивы, дворы, территории достопримечательностей и соцобъектов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о принимаемых в этом году мерах по благоустройству города, передает официальный сайт столичного акимата.

"Наша столица с каждым годом становится всё зеленее и комфортнее. Некогда голые участки и неухоженные территории превращаются в своего рода «зелёные островки». В текущем году высадим более 1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, деревья). В том числе - в зелёном поясе столицы", - написал Касымбек.

По словам акима города, масштабно озеленяются не только парковые территории и общественные пространства, но и жилые массивы, дворы, территории достопримечательностей и соцобъектов.

"В текущем году благоустроили 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работами охватываем все районы города", - отметил аким столицы.

