Масштабно озеленяются не только парковые территории и общественные пространства, но и жилые массивы, дворы, территории достопримечательностей и соцобъектов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о принимаемых в этом году мерах по благоустройству города, передает официальный сайт столичного акимата.

"Наша столица с каждым годом становится всё зеленее и комфортнее. Некогда голые участки и неухоженные территории превращаются в своего рода «зелёные островки». В текущем году высадим более 1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, деревья). В том числе - в зелёном поясе столицы", - написал Касымбек.

По словам акима города, масштабно озеленяются не только парковые территории и общественные пространства, но и жилые массивы, дворы, территории достопримечательностей и соцобъектов.