Почти 140 нарушений ПДД совершил житель ЗКО

Фото: пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

За 10 дней водитель «Лада Гранта» допустил 139 нарушений скоростного режима, общая сумма штрафа составила около 4 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Западно-Казахстанской области.

Нарушителя остановили в ходе операции «Борышкер» в Уральске. Как оказалось, любитель скорости не имел водительских прав.

«Пользуясь тем, что у авто нет казахстанской регистрации, местный «Шумахер» ездил по городу не соблюдая ПДД, надеясь на то, что его автомобиль не смогут вычислить по базам, и его лихачество останется безнаказанным», - рассказали полицейские.

Автомобиль водворен на штрафстоянку, а владелец оштрафован на 4 млн тенге.