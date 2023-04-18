Почти 140 нарушений ПДД совершил житель ЗКО
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Мужчину оштрафовали на 4 млн тенге.
За 10 дней водитель «Лада Гранта» допустил 139 нарушений скоростного режима, общая сумма штрафа составила около 4 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Западно-Казахстанской области.
Нарушителя остановили в ходе операции «Борышкер» в Уральске. Как оказалось, любитель скорости не имел водительских прав.
«Пользуясь тем, что у авто нет казахстанской регистрации, местный «Шумахер» ездил по городу не соблюдая ПДД, надеясь на то, что его автомобиль не смогут вычислить по базам, и его лихачество останется безнаказанным», - рассказали полицейские.
Автомобиль водворен на штрафстоянку, а владелец оштрафован на 4 млн тенге.