Более 100 незаконных орудий лова обнаружили на Каспии

Экология
109
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

По данному факту составлено девять протоколов об административных правонарушениях

Фото Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства

В Атырауской области прошел масштабный рейд прокуроров, пограничников и экологов на Северном побережье Каспийского моря.

Цель отработки - очистка путей миграции рыбы в реку Урал от браконьерских сетей.

По информации официального представителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Олега Тушканова, в результате рейда в воде обнаружено 120 незаконных орудий лова, изъято 147 кг рыбы частиковых видов. По данному факту составлено девять протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, ранее, в ходе рейда были изъяты резиновые лодки, принадлежащие браконьерам, автомашина УАЗ. По данному факту материал направлен в следственные органы.

- Борьба с браконьерством на Каспийском море остается одной из ключевых экологических и экономических задач для нашей страны. Основными угрозами являются нелегальный вылов осетровых и использование запрещенных орудий лова, - подчеркнул Олег Тушканов.

Всего с начала 2025 года органами рыбоохраны выявлено около 2 тысяч правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 5,3 тонн рыбы, около 2,5 тысяч единиц орудий лова и 99 единиц плавательных и транспортных средств. На нарушителей наложен штраф в сумме 26 млн тенге.

#экология #Каспий #рыба

