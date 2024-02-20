Более 100 преподавателей НВП соревновались на турнире в Алматы

В честь столетнего юбилея народных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахимжана Кошкарбаева в школе-гимназии № 209 Алматы прошел традиционный республиканский турнир среди преподавателей начальной военной подготовки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

В турнире приняли участие более ста преподавателей, прибывших из разных регионов страны.

Соревнования прошли в два этапа. Сначала на огневом рубеже участники состязаний стреляли из пневматической винтовки, затем производили неполную разборку-сборку автомата.

Судейская коллегия определила победителей, продемонстрировавших высокий уровень мастерства. В стрельбе из пневматической винтовки лучшими стали Ардак Адильхан (г. Алматы), Нурлан Нурпеис (г. Павлодар) и Радик Абдрахманов (Енбекшиказахский район, Алматинской области).

В категории сборки-разборки автомата отличились Дастан Ахметов (Алматинская область), Естай Кагазбеков (Енбекшиказахский район, Алматинская область) и Адильхан Кульмуратов (г. Павлодар).

Победители были награждены дипломами министерства обороны РК и нагрудными знаками от редакции журнала «Спорт жұлдыздары».

Как отметили организаторы, военно-спортивные соревнования не только укрепляют патриотический дух, но и повышают педагогическое мастерство преподавателей НВП.