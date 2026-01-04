В рамках реализации поручений Главы государства в Казахстане продолжается системное развитие автодорожной инфраструктуры, направленное на повышение транспортной связанности регионов, безопасности движения и качества жизни населения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О планах на 2026 год доложил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров.

В 2026 году всеми видами дорожных работ планируется охватить порядка 11 тыс. километров автомобильных дорог.

Из них:

2,3 тыс. км - строительство и реконструкция;

5 тыс. км - капитальный и средний ремонт;

около 4 тыс. км - развитие местной дорожной сети.

В числе приоритетных проектов на 2026 год – продолжение строительства и реконструкции крупных автодорожных направлений. В частности, работы будут продолжены на автодороге Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км на территории области Улытау.

Также запланирована реализация проекта «Центр – Запад» общей протяженностью 896 км, а также проектов по направлениям Актобе – Улгайсын (232 км) и Караганда – Жезказган (572 км) и др.

«В 2026 году в рамках поручений Главы государства запланирована реализации ряда крупных проектов. Это касается развития нашего транзитно-транспортного потенциала. Большие проекты: Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган, Бейнеу-Сексеул и очень важный главный проект – «Центр-Запад». На сегодняшний день все запланированные мероприятия и необходимые технико-экономическое обоснования получены, работы ведется в штатном режиме, необходимые финансовые средства предусмотрены», — отметил Максат Калиакпаров.

Отдельное внимание будет уделено строительству и реконструкции обходов крупных населенных пунктов. В частности, планируется реализация проектов обходов городов Сарыгаш, Кызылорда, Петропавловск и Рудный.

Наряду с этим продолжится развитие туристических и приграничных маршрутов, включая дорогу к Рахмановским ключам, а также участок Петропавловск – граница Российской Федерации.

В рамках реализации проектов капитального и среднего ремонта в 2026 году запланированы работы на автодорогах:

Жезказган – Петропавловск,

Атырау – Уральск,

Жанаозен – Кендирли,

Мукур – Кульсары,

Макинск – Аксу – Торгай, и др.

По местной дорожной сети предусматривается реализация проектов Актау – Форт-Шевченко, Туркестан – Шаульдер, Чапай – Сайхин, а также продолжение строительства автогужевого моста в городе Семей.

Параллельно ведется работа по внедрению современных цифровых и технологических решений.

В настоящее время на автомобильных дорогах установлена 71 автоматизированная станция измерения, в том числе:

38 - на дорогах республиканского значения;

33 - на местной сети.

В перспективе планируется масштабировать их количество до 220 единиц. Утверждены единые технические требования к их установке и эксплуатации, а также проведена интеграция с Процессинговым центром «Единый реестр административных производств» (ЕРАП), что позволяет формировать предписания о нарушениях весовых параметров в автоматическом режиме.

Кроме того, ведется модернизация автомобильных пунктов пропуска.

«В части реализации у нас идет модернизация по автомобильным пунктам пропуска. Масштабная работа начата. В течении 2026 – 2027 года мы планируем полностью модернизацию 33 пунктов пропуска. И полностью завершим реконструкцию с возможностью увеличения их пропускной способностью до 35 млн тонн к 2030 году», — указал вице-министр.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию единую цифровую систему в сфере автодорог e-Joldar, основной целью которой является консолидация эталонных данных и обеспечение их открытости для общественного контроля.

«Также у нас ведется работа по цифровизации отрасли в части автомобильных дорог. У нас планируется реализация информационной системы «E-Joldar», которую мы сейчас полностью сформировали: все необходимые технические задания, условия получены. И со следующего года начнется наполнение, это полностью приведет к тому, что общий доступ необходимых документаций, паспортов, межремонтные сроки какие были – полностью будет доступ, общественный контроль, всем это будет предоставлено», — подчеркнул он.

По словам вице-министра, 2026 год станет важным этапом в развитии автодорожной отрасли страны, объединив масштабные инфраструктурные проекты, модернизацию существующей сети и внедрение современных цифровых решений. Комплексный подход к строительству, ремонту и управлению автомобильными дорогами позволит не только повысить их качество и безопасность, но и обеспечить долгосрочный социально-экономический эффект, способствуя устойчивому развитию регионов и укреплению транспортного каркаса Казахстана.