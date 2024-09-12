Более 14 тысяч таксистов приняли участие в пилотном проекте КГД

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

Проект предусматривает снижение размеров ставок социальных платежей до 1%, для лиц, осуществляющих деятельность через интернет-платформу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году КГД совместно с Яндекс запустил пилотный проект по платформенной занятости. По состоянию на 4 сентября этого года количество участников пилотного проекта составило 14,7 тыс. таксистов.

1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Налоговый и Социальный кодексы, которые предусматривают, в том числе снижение размеров ставок социальных платежей до 1% (всего 4% - ИПН, ОПВ, СО, ОСМС, при этом сохраняется право применения стандартных ставок социальных платежей). По новому законодательству, операторы интернет-платформ признаются налоговыми агентами по удержанию и уплате налогов и социальных платежей.

Вышеуказанные поправки призваны снизить нагрузку на водителей такси, а также упростить уплату налогов и соцплатежей, отметили в КГД.

Водителям такси, предоставлена возможность исполнения своих обязательств по налогам и социальным платежам одним из следующих способов:

  • исчисление по ставке 4% (ИПН - 1%, ОПВ - 1%, СО - 1%, ВОСМС - 1%);
  • исчисление от одной минимальной заработной платы (ОПВ – 8 500 тенге, СО – 2 975 тенге, ВОСМС - 5 950 тенге и 1 % ИПН от дохода);
  • исчисление от фактически полученного дохода с применением стандартных ставок социальных платежей (ОПВ - 10%, СО – 3,5%, ВОСМС 5% от 1,4% МЗП и 1% ИПН от дохода).

Исполнение обязательств по уплате социальных платежей возникает по всем доходам водителя (место работы), независимо от осуществления им трудовой деятельности в двух и (или) более организациях.

«То есть, если водитель одновременно работает на нескольких платформах, то каждый оператор обязан удерживать ИПН и социальные платежи от дохода водителя по каждой платформе отдельно», - говорится в сообщении.

 

#яндекс #комитет госдоходов #водители такси

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