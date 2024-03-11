Свыше 20 млн тенге переплатили за школьное питание в Жетысу

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В области Жетысу прокуроры выявили факты необоснованной оплаты поставщикам денег за питание в школах на общую сумму более 20 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

— В Коксуском районе из-за неблагоприятных погодных условий с 13 по 15 декабря 2023 года занятия для учеников 1-4 классов были отменены. Тем не менее, учреждение образования выплатило поставщику деньги в размере более 4 млн тенге за услуги питания в указанные дни, которые не были предоставлены, — сообщили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что аналогичные нарушения выявили практически во всех школах области. По ним внесены акты надзора по возмещению ущерба.