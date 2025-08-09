В регионах страны продолжается активная работа по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в рамках подготовки к зимовке 2025–2026 годов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Высокие темпы наблюдаются в Костанайской (96,5%), Акмолинской (92,3%), Северо-Казахстанской (97,3%) областях, а также в области Жетісу (91,0%) и городе Шымкент (100%).

По информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день заготовлено 17,9 млн тонн сена, 1,2 млн тонн сенажа, 422,6 тыс. тонн концентрированных кормов, 1,1 млн тонн соломы, 193,5 тыс. тонн силоса.

На период зимовки 2025–2026 гг. утверждены плановые объемы заготовки: сено – 24,5 млн тонн, сенаж – 1,7 млн тонн, солома – 4,6 млн тонн, концентрированные корма – 5,6 млн тонн, силос – 2,0 млн тонн.

Текущие объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление животных, получение плановых объемов продукции и приплода, а также сохранность поголовья в целом.

Обстановка по кормообеспеченности оценивается как стабильная.