Более 2,5 тысячи машин сопроводили акмолинские полицейские в непогоду

В течение трех дней на автодорогах Акмолинской области из-за непогоды введен ряд ограничений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

С 24 по 26 декабря подразделения патрульной полиции сопроводили 2 568 автомобилей, в том числе 399 грузовых, на участках автодорог Астана – Петропавловск, Астана – Ерейментау – Шидерты, Астана – Темиртау и Кокшетау – Атбасар.

Для оперативного взаимодействия дорожных служб и полиции принято решение об одновременном закрытии дорог при ухудшении погодных и дорожных условий с прилегающими к Акмолинской области регионами: Северо-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская и Костанайская области.

Патрульные полицейские продолжают формировать колонны и сопровождать машины по пути следования.