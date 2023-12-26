Более 2,5 тысячи машин сопроводили акмолинские полицейские в непогоду

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В течение трех дней на автодорогах Акмолинской области из-за непогоды введен ряд ограничений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

С 24 по 26 декабря подразделения патрульной полиции сопроводили 2 568 автомобилей, в том числе 399 грузовых, на участках автодорог Астана – Петропавловск, Астана – Ерейментау – Шидерты, Астана – Темиртау и Кокшетау – Атбасар.

Для оперативного взаимодействия дорожных служб и полиции принято решение об одновременном закрытии дорог при ухудшении погодных и дорожных условий с прилегающими к Акмолинской области регионами: Северо-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская и Костанайская области.

Патрульные полицейские продолжают формировать колонны и сопровождать машины по пути следования.

 

#полиция #погода #транспорт #дороги #Акмолинская область #помощь

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