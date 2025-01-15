Более 250 донорских органов пересадили за год в Казахстане

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Это значительное достижение в области здравоохранения страны, которое дает шанс на жизнь многим пациентам

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году в Казахстане было проведено 250 трансплантаций органов, из которых 227 — от живого донора, а 23 — от посмертного донора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав 

По статистике с начала программы трансплантаций с 2012 года в Казахстане было проведено 2 800 операций по пересадке донорских органов. Из них: 2 353 операции (84%) — от живого донора, 447 операций (16%) — от посмертного донора.

Почки — 2 078 пересадок, печень — 541, сердце — 98, легкие — 22, поджелудочная железа — 2, роговица — 59.

В листе ожидания на пересадку находятся 4 113 человек (95 детей), из которых 3 672 нуждаются в пересадке почки, 184 ждут донорскую печень и 138 - в ожидании сердца.

«Трансплантация органов — не просто медицинская процедура, это шанс на новую жизнь для многих людей. Каждый случай пересадки органа — это не только высококлассная медицинская работа, но и акт доброты и взаимопомощи. Благодаря усилиям врачей и готовности доноров мы сохраняем жизни и даем надежду на будущее»,  говорится в официальном сообщении ведомства.

Там же добавили для желающих стать донором, что их помощь может стать решающим шагом для чьей-то жизни. Подробности и консультации можно получить в медучреждениях по месту жительства.

#статистика #донорство #трансплантация #органы

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