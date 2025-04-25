Более 30 детей-сирот едва не оставили без жилья в Акмолинской области

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Сотрудники прокуратуры защитили жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно законодательству, дети указанной категории имеют первоочередное право на получения жилья.

При этом местные исполнительные органы нарушили права детей в возможности получения жилья из государственного жилищного фонда.

33 ребенка незаконно были сняты с учета, 8 несвоевременно поставлены в очередь, 1 ребенку и вовсе отказано в предоставлении жилья.

К примеру, в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка-сироты 2 года жил руководитель госучреждения.

«По акту надзора квартира возвращена и передана ребенку, в настоящее время принимаются меры по восстановлению нарушенных прав других детей», – уточнили в надзорном органе.

Там же добавили, что в работа в данном направлении продолжается.

#жилье #прокуратура #Акмолинская область #дети-сироты

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