Люди с ограниченными возможностями ранее не имели доступ к девятнадцати социальным и культурным объектам региона, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Каратальского района при визуальном осмотре в 19 социальных и культурных объектах установлено отсутствие доступности к ним людей, нуждающихся в дополнительной поддержке.



При этом, 78 жителям района требуется доступ к объектам через специальную адаптированную инфраструктуру.



По акту прокурорского надзора из бюджета выделено более 30 млн тенге для ремонта и строительства пандусов, установления тактильных полос, кнопок вызова помощи.

За допущенные нарушения на четырех балансодержателей объектов по ст.83 ч.1 КоАП РК «Необеспечение лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры» наложены штрафы на сумму более 390 000 тенге.