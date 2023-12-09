Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области

Фото: ТОО “Комсомол” Актюбинской области

Пшеницу, не убранную из-за обильных дождей осенью, аграрии надеялись скосить с морозами, но не смогли, сообщает Qogam-media.kz.

Из 439,8 тыс. га зерновых в Актюбинской области 34,4 тыс. га остались неубранными из-за непогоды осенью. Большая часть оставленных под снегом пшеницы находится в зерновом Айтекебийского районе, где ливни осенью шли почти два месяца. В результате из 138 тысяч гектаров зерновых в районе не успели скосить 30, 4 тыс. гектаров, на 4 тысячах гектарах пшеницу не убрали в Каргалинском районе.

Аграрии планировали собрать оставшийся урожай хотя бы с приходом морозов, но к концу ноября на полях была грязь, а потом ударили морозы ниже 20 градусов.

«У нас неубранными остались 1200 гектаров пшеницы. 80 процентов ее проросло, часть зерновых полегла. Убирать не имеет смысла», — говорит руководитель ТОО «Комсомол» Виталий Волынец.

Аграриям стоило немалых сил вернуть на центральную усадьбу 14 комбайнов, которые оставались в поле за 23 километра.



