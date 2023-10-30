Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля

По информации представителя минздрава Палестины Ашраф аль-Кудр, свыше 3,3 тыс. детей погибли в результате обстрелов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектора Газа, еще более 1 тыс. находятся под завалами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: @motaz_azaiza

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября составило 8005 человек, из них 3324 — дети», — приводит «РИА Новости» его заявление в ходе пресс-конференции.

Аль-Кудра уточнил, что 1020 детей в данный момент остаются под завалами.

Ранее в этот день в палестинском минздраве сообщали, что число погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. В свою очередь в Израиле, по последним данным, ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сотни раненых в палестинском секторе Газа хирурги оперируют без анестезии из-за нехватки медикаментов.

27 октября сообщалось, что палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток из-за нехватки топлива. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей. Она констатировала, что у медиков закончились лекарства, гуманитарная помощь и топливо.

За день до этого главный хирург больницы в Эль-Аксе в секторе Газа Абделькараим Эссалут сообщил, что существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым, но и детям.