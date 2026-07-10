Более 35 тысяч тонн мороженого произвели в Казахстане

По итогам января–мая 2026 года в Казахстане произведено 35,1 тыс. тонн мороженого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Наибольший объем производства приходится на Алматинскую область – 23,3 тыс. тонн, или 66,3% от общего объема. В число крупнейших производителей также вошли Туркестанская область (6,0 тыс. тонн), город Алматы (1,3 тыс. тонн) и Акмолинская область (1,1 тыс. тонн).

Основу производства составили сливочное мороженое (15,2 тыс. тонн) и пломбир (14,3 тыс. тонн), на которые приходится более 80% общего объема выпуска.

Внешняя торговля также демонстрирует положительную динамику. По итогам января–апреля 2026 года экспорт казахстанского мороженого составил 6,4 тыс. тонн на сумму 24,8 млн $ США, увеличившись на 46,4% в натуральном и на 77,0% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сальдо внешней торговли остается положительным: объем экспорта превысил импорт на 2,9 тыс. тонн.

Практически весь объем экспорта (99,9%) направлен в страны СНГ. Крупнейшим рынком сбыта остается Россия, на которую приходится 4,3 тыс. тонн поставок. Значительный рост экспорта также зафиксирован в Кыргызстан (+68,4%) и Узбекистан (+27,7%).

Импорт мороженого за январь–апрель составил 3,4 тыс. тонн на сумму 12,9 млн долларов США, увеличившись на 10,1% по сравнению с прошлым годом. Основными поставщиками остаются Россия (1,5 тыс. тонн), Кыргызстан (1,4 тыс. тонн), Узбекистан (178,1 тонн) и Турция (156,0 тонн).