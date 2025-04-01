Более 370 тысяч казахстанских детей пойдут в первый класс

Образование
110
Дана Аменова
корреспондент

Прием документов в первый класс продлится с 1 апреля по 31 августа 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве уточнили, что новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанских первоклашек.

По информации Комитета среднего образования Минпросвещения, согласно Закону РК «Об образовании» в первый класс поступают дети с 6 лет по заявлению родителей.

Документы можно подать посредством приложения eGov mobile и портала электронного правительства, а также в бумажном формате — непосредственно в школах.

Для этого всех школах организованы приемные комиссии.

«В этом году получение услуги по приему документов для зачисления в первый класс на портале eGov значительно упростилось. Родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную – данные из «Паспорта здоровья ребенка» и «Карты профилактических прививок» загружаются автоматически.  В случае отсутствия медицинских справок есть возможность прикрепить скан-копии документов самостоятельно. Также появились функции просмотра статуса заявки, опция отзыва заявления в один клик», – прокомментировали в АО «НИТ» Минцифры.  

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день после отправки запроса.

Ранее стало известно, что заявки от родителей принимают с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

#дети #школа #Минпросвещения #первый класс

Популярное

Все
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Как на севере страны готовятся к посевной
Казахстан – Словения: новая глава в истории двусторонних отношений
Противосаранчовая обработка начата в Туркестанской облас­ти
80-летие Великой Победы: войска регионального командования «Юг» примут участие в торжественном параде
Столичный благотворительный фонд радует детей и поддерживает взрослых
Судьба ветерана: военнослужащие Нацгвардии посетили дом фронтовика
Выпускников школ будет на 30 тысяч больше
В девяти регионах страны разработаны карты потребности в кадрах
Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году
Броня должна сиять: Нацгвардия продолжает активную подготовку к параду
Курс на углубление казахско-узбекского стратегического партнерства
Когда государство и общество движутся навстречу друг другу
Инвестиций в геологоразведку по-прежнему не хватает
Капитал, не подверженный инфляции
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
МВД обратилось к владельцам мопедов
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова

Читайте также

Внедрение ИИ в образование обсудили в правительстве РК
Впервые должность «педагога-профориентатора» официально зак…
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортны…
Организацию питания в образовательных учреждениях обсудили …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]