Прием документов в первый класс продлится с 1 апреля по 31 августа 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
В ведомстве уточнили, что новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанских первоклашек.
По информации Комитета среднего образования Минпросвещения, согласно Закону РК «Об образовании» в первый класс поступают дети с 6 лет по заявлению родителей.
Документы можно подать посредством приложения eGov mobile и портала электронного правительства, а также в бумажном формате — непосредственно в школах.
Для этого всех школах организованы приемные комиссии.
«В этом году получение услуги по приему документов для зачисления в первый класс на портале eGov значительно упростилось. Родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную – данные из «Паспорта здоровья ребенка» и «Карты профилактических прививок» загружаются автоматически. В случае отсутствия медицинских справок есть возможность прикрепить скан-копии документов самостоятельно. Также появились функции просмотра статуса заявки, опция отзыва заявления в один клик», – прокомментировали в АО «НИТ» Минцифры.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день после отправки запроса.
Ранее стало известно, что заявки от родителей принимают с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.