Прием документов в первый класс продлится с 1 апреля по 31 августа 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве уточнили, что новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанских первоклашек.

По информации Комитета среднего образования Минпросвещения, согласно Закону РК «Об образовании» в первый класс поступают дети с 6 лет по заявлению родителей.

Документы можно подать посредством приложения eGov mobile и портала электронного правительства, а также в бумажном формате — непосредственно в школах.

Для этого всех школах организованы приемные комиссии.

«В этом году получение услуги по приему документов для зачисления в первый класс на портале eGov значительно упростилось. Родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную – данные из «Паспорта здоровья ребенка» и «Карты профилактических прививок» загружаются автоматически. В случае отсутствия медицинских справок есть возможность прикрепить скан-копии документов самостоятельно. Также появились функции просмотра статуса заявки, опция отзыва заявления в один клик», – прокомментировали в АО «НИТ» Минцифры.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день после отправки запроса.

Ранее стало известно, что заявки от родителей принимают с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.