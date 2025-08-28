Более 5 тонн зараженных семян подсолнечника уничтожили в ВКО

Сельское хозяйство
129
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В соответствии с судебным постановлением в Усть-Каменогорске уничтожили крупную партию семян подсолнечника, зараженную фомопсисом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы областного суда, еще весной ТОО закупило в России более 5 тонн семечек для проведения посевной кампании. В связи с тем, что эти семена относятся к подкарантинной продукции, инспектор Усть-Каменогорской городской территориальной инспекции направил образец в региональную зональную карантинную лабораторию.

«В ходе фитосанитарной экспертизы было обнаружено опасное карантинное заболевание фомопсис. Предприятию, которое закупило партию непроверенного посевного материала, назначили штраф на сумму 110 тысяч тенге. Семечки суд постановил изъять и уничтожить», - рассказали в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Фомопсис или серая пятнистость стебля – одна из наиболее вредоносных болезней подсолнечника. На листьях образуются темно-бурые некрозы ткани, которые приводят к усыханию листьев и в дальнейшем стебля. Возбудитель сохраняется в пораженных растительных остатках и семенах, приводит к резкому снижению урожайности.

Норма посева подсолнечника варьируется от до 5 до 10 кг на 1 га, соответственно партии в 5 тонн могло хватить на то, чтобы занять зараженными семечками от 500 до 1 тыс. га.

 

#подсолнечник #заражение #уничтожение #фомопсис

Популярное

Все
Жители Шымкента не спешат платить
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Первостепенная необходимость
Строительство идет по графику
Голосом сердца
Символ политического обновления
Новые вызовы – новые решения
Растить своих специалистов
Инновации в образовании
Формирование правового мышления
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Важный институт демократии
Профессионализм и преданность делу
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В ChatGPT вводят родительский контроль
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
О чем расскажут старинные карты
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Продолжается уборка зерновых
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Уборочная кампания - 2025: намолочено 2,4 млн тонн зерна
Более 390 тысяч респондентов прошли онлайн-этап сельхозпере…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]