В соответствии с судебным постановлением в Усть-Каменогорске уничтожили крупную партию семян подсолнечника, зараженную фомопсисом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы областного суда, еще весной ТОО закупило в России более 5 тонн семечек для проведения посевной кампании. В связи с тем, что эти семена относятся к подкарантинной продукции, инспектор Усть-Каменогорской городской территориальной инспекции направил образец в региональную зональную карантинную лабораторию.

«В ходе фитосанитарной экспертизы было обнаружено опасное карантинное заболевание фомопсис. Предприятию, которое закупило партию непроверенного посевного материала, назначили штраф на сумму 110 тысяч тенге. Семечки суд постановил изъять и уничтожить», - рассказали в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Фомопсис или серая пятнистость стебля – одна из наиболее вредоносных болезней подсолнечника. На листьях образуются темно-бурые некрозы ткани, которые приводят к усыханию листьев и в дальнейшем стебля. Возбудитель сохраняется в пораженных растительных остатках и семенах, приводит к резкому снижению урожайности.

Норма посева подсолнечника варьируется от до 5 до 10 кг на 1 га, соответственно партии в 5 тонн могло хватить на то, чтобы занять зараженными семечками от 500 до 1 тыс. га.