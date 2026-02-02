На данный момент есть информация о 54 погибших, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 50 человек погибли в Польше из-за похолоданий, ожидается, что следующая ночь станет самой холодной с начала зимы. Об этом 2 февраля сообщил замминистра внутренних дел Польши Веслав Щепаньский на брифинге МВД.

«Нас ждет самая холодная ночь. Мы обращаемся ко всем службам с просьбой искать заброшенные участки и беседки, а также убеждать тех, кто там останавливается, переезжать в места, где можно согреться», — приводит слова Щепаньского Gazeta.pl.

Он сообщил, что сейчас у ведомства есть информация о 54 погибших от холода, а также о 36 пострадавших от переохлаждения. Щепаньский отметил, что именно жители заброшенных строений чаще всего становятся жертвами морозов. Он добавил, что cледующей ночью температура в Польше может опуститься до –29 градусов.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что число жертв мощной снежной бури, обрушившейся на США, достигло 85 человек. Около половины погибших зафиксировано в Теннесси, Миссисипи и Луизиане, где из-за обледенения и низких температур до сих пор остаются без электричества десятки тысяч домов, информирует издание. Сообщается, что в Теннесси социальные работники вместе с полицией и пожарными проверяют жителей, о которых не было сведений несколько дней.