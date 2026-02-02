Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов

Происшествия,Европа,Погода
166
Айман Аманжолова
корреспондент

На данный момент есть информация о 54 погибших, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 50 человек погибли в Польше из-за похолоданий, ожидается, что следующая ночь станет самой холодной с начала зимы. Об этом 2 февраля сообщил замминистра внутренних дел Польши Веслав Щепаньский на брифинге МВД.

«Нас ждет самая холодная ночь. Мы обращаемся ко всем службам с просьбой искать заброшенные участки и беседки, а также убеждать тех, кто там останавливается, переезжать в места, где можно согреться», — приводит слова Щепаньского Gazeta.pl.

Он сообщил, что сейчас у ведомства есть информация о 54 погибших от холода, а также о 36 пострадавших от переохлаждения. Щепаньский отметил, что именно жители заброшенных строений чаще всего становятся жертвами морозов. Он добавил, что cледующей ночью температура в Польше может опуститься до –29 градусов.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что число жертв мощной снежной бури, обрушившейся на США, достигло 85 человек. Около половины погибших зафиксировано в Теннесси, Миссисипи и Луизиане, где из-за обледенения и низких температур до сих пор остаются без электричества десятки тысяч домов, информирует издание. Сообщается, что в Теннесси социальные работники вместе с полицией и пожарными проверяют жителей, о которых не было сведений несколько дней.

#жертвы #Польша #мороз

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем национальной печати
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Китайскую туристку эвакуировали в горах Алматы
Более 1 000 единиц спецтехники убирают снег в Астане
Мощный снегопад обрушился на Японию
Более 200 человек погибли в Конго при обрушении карьера

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]