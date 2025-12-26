Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ

Айман Аманжолова
корреспондент

В 2025 году искусственный интеллект стал источником дохода для предпринимателей, создающих модели, инфраструктуру и приложения для повседневной жизни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате в мире появилось более 50 новых миллиардеров, пишет журнал Forbes. 

Издание отмечает, что интенсивность гонки в сфере искусственного интеллекта заметно увеличилась. Так, например, модель китайского ИИ-стартапа DeepSeek потрясла финансовые рынки и превратила основателя Ляна Вэньфэна в миллиардера с состоянием в 11,5 млрд долларов.

Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-модели Claude, привлекла финансирование в размере 3,5 млрд долларов при оценке в 61,5 млрд долларов, что позволило всем семи ее соучредителям стать миллиардерами. Только в этом году привлечено 16,5 млрд долларов инвестиций, а оценка компании повысилась до 183 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что массовые раунды финансирования компаний-разработчиков ИИ не были редкостью. В этом году инвесторы вложили в сектор ИИ более 200 млрд долларов, при этом ИИ-стартапы привлекли 50% всего мирового финансирования - на 16% больше, чем в 2024 году.

 

#миллиардер #ИИ #итоги года

