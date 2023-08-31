Более 60 человек погибло при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР
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Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что погибло 56 человек, а 43 пострадало.
"Число погибших на данный момент составляет 63 человека", - заявил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, незаконно проживали люди.