Более 60 человек погибло при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР

Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Ранее сообщалось, что погибло 56 человек, а 43 пострадало.

"Число погибших на данный момент составляет 63 человека", - заявил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.

По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, незаконно проживали люди.