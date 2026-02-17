Более 600 авто сопроводил патруль по трассе Астана — Павлодар

Погода,Авто
150
Дана Аменова
специальный корреспондент

Лед и дождь парализовали трассу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области из-за неблагоприятных погодных условий 16 февраля была временно ограничена одна из автодорог. Дождь и гололедица значительно осложнили ситуацию на трассах региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

17 февраля сотрудники роты патрульной полиции сопроводили автоколонну из 620 транспортных средств, среди которых 220 грузовых и 400 легковых автомобилей, по автодороге Астана — Павлодар. Эти меры приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения. С водителями проведены профилактические беседы о соблюдении правил движения в колонне.

Гололедица и осадки создали серьезные трудности как для водителей и полицейских, так и для дорожных служб. 16–17 февраля на трассах области работало около 200 единиц специализированной техники, проводилась очистка проезжей части и обработка дорог противогололедными материалами.

Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными: при перепадах температуры дорожное покрытие может быстро превратиться в лед. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

#гололед #трасса #авто #сопровождение

