Более 70 квартир получили дачники Уральска из-за паводков

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Уральске еще 12 жителей получили новые квартиры, единственное жилье которых было признано непригодным из-за наводнения. Новые квартиры были приобретены на средства спонсоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ЗКО

Глава государства поручил оказать социальную помощь пострадавшим от наводнения.

По поручению главы правительства финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

Единственное жилье жительницы дачного сообщества Айнаш Саменовой затопило и по решению комиссии признано непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня она получила ключи от своей новой квартиры.

«В 2017 году мы построили дом в дачном сообществе Комарово и проживали всей семьей. Наш дом был затоплен во время весеннего паводка. И сегодня мы получили ключи от новой квартиры. Мы не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города. Я благодарна главе государства за оказание такой помощи», - говорит она.

Всего в городе Уральске 71 семья получила новые дома, их прежние места жительства были затоплены. Такая работа будет продолжена.

 

#ЗКО #паводки #дачники #жилье пострадавшим

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