Более 73 тысяч «высаженных» деревьев не досчитались в Алматы

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В отдельных случаях посадка не проводилась годами

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Специализированной природоохранной прокуратурой было выявлено повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев, сообщает Kazpravda.kz

За 2023–2024 годы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зелёных насаждений.

Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода.

По ряду объектов посадка не проводилась годами.

«Уполномоченным органом по мерам прокуратуры в суд подано 64 иска, 55 из которых уже удовлетворены. Внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре подчеркнули важность межведомственного взаимодействия в сфере охраны природы, необходимость усиления контроля и ответственности.

#Алматы #прокуратура #деревья #посадка

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