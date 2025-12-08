Более 80 мероприятий проведут в Астане ко Дню Независимости

В честь Дня Независимости в Астане пройдет более 80 различных праздничных и официальных мероприятий, в том числе лекции, концерты, встречи, турниры и многое другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с 3 по 10 декабря в городских библиотеках организуется цикл лекций «Мастерская писателя».

9 декабря в Доме Дружбы запланирован круглый стол с представителями религиозных объединений, а также открытый урок «Азат елдің айбыны» в госпитале ветеранов.

10 декабря в рамках Года рабочих профессий в школе «Келешек мектебі» №111 состоится встреча учащихся и ветеранов труда.

10 декабря в рамках нарратива «Закон и порядок» пройдет акция по выявлению и окрашиванию рекламы наркотиков.

11 декабря в 11:00 в детской и юношеской библиотеке будет организована иллюстративная выставка «Тәуелсіздік – тұғырым, Егемендік – елдігім», а также встреча «Қазақстанның асқақ рәміздері» с учащимися школ и колледжей.

11 декабря состоится заседание научно-экспертной группы АНК Астаны.

11 декабря пройдет Quiz «Что? Где? Когда?» на тему «День Независимости».

11 декабря в Экономико–юридическом колледже района Байконыр в честь Дня Независимости будет организовано праздничное мероприятие на тему «Я горжусь своим народом», которое пройдет по адресу ул. Альмукана Сембинова, 23.

В Есильском районе 12 декабря будет организован Quiz time «Тарих тарту еткен – Тәуелсіздік», результаты которого опубликуют в социальных сетях.

12 декабря в спортивном комплексе «Аспан» пройдет «Фестиваль Асык», а в Университете Esil состоится праздничный концерт и церемония награждения лучших студентов.

12 декабря в 14:00 состоится кураторский час «Тәуелсіздік мұраты – тәрбиелі ұрпақ».

12 декабря среди молодых работников рынков будут организованы спортивные мероприятия по футболу, волейболу и теннису.

12 декабря в колледже «Шипагер» района Байконыр состоится праздничная программа «Тәуелсіздік – бұл халықтың қаһарман жолы». Мероприятие проводится по адресу: улица Ильи Чехоева, 16/1.

Кроме того, в школе-лицее №8 проводится праздничное мероприятие «Тәуелсіздік – тұмарым, Мәңгілік ел – тұрағым», организованное школой искусств № 1.

В этот день в районе Байконыр в рамках праздничного мероприятия «Тәуелсіздік – тұғырым» в университете «Есиль» состоится торжественный концерт и церемония награждения активных студентов.

С 12 по 14 декабря в спорткомплексе «Железнодорожный» пройдет Открытое первенство по греко-римской борьбе среди юношей, посвященное памяти ветерана спорта Абдигапара Абдрахманова. 

13-14 декабря в центре «Даулет» пройдет любительский теннисный турнир.

13 декабря в школе-гимназии №78 имени Смагула Садуакасулы состоится шахматный турнир среди школьников, посвященный Дню Независимости.

13-15 декабря в школе «Binom» пройдет турнир по тогызкумалак.

14 декабря в спортивном комплексе «Толкын» состоится чемпионат ОФП по гребле на байдарках и каноэ, в спортивном комплексе «Улытау» - турнир по волейболу среди ветеранов войны в Афганистане.

15-16 декабря в клубе «Archer» состоится Открытый Кубок Астаны по стрельбе из лука, а в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова покажут спектакль «Сәйгүлік».

15 декабря в Есильском районе пройдет «Метавыставка Независимости» и ее презентация в метамире, а также книжная выставка «Тәуелсіздік – ұлт рухының бастауы».

15 декабря состоится мини-концерт в этно-современном стиле.

15 декабря в районе Байконыр в рамках Дня Независимости в колледже «Туран» состоится праздничное мероприятие «Тәуелсіздік – елімнің ерлік жолы».

В течение декабря в рамках акции «Адреса заботы» продолжается доставка продуктов питания пенсионерам, добавили в акимате.

