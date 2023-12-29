Студентам недоплачивали стипендии в Павлодарской области

На сегодня более 900 студентов получили причитающиеся надбавки к стипендии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, сотрудники надзорного органа провели анализ соблюдения прав учащихся и установили факт начисления студентам медицинских колледжей стипендии без учета её повышения.

Их права нарушались, поскольку с 1 сентября 2023 года приняты законодательные поправки по повышению размера выплат. Стипендия увеличилась на 10,5 тыс. тенге, с 20 948 до 31 422.

Несмотря на это, 965 студентов с начала текущего учебного года продолжали получать стипендию по старой ставке.