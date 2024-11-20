Более миллиона тонн казахстанской нефти экспортировали в Германию

По итогам 10 месяцев объём транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов составил 57,8 млн тонн нефти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 26% транспортируемой нефти, или 15,1 млн тонн, были доставлены на отечественные НПЗ. По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума транспортировано порядка 46,3 млн тонн нефти.

Объем транспортировки нефти по участку «Атырау - Самара» составил порядка 7,2 млн тонн. В январе-октябре 2024 года 1,2 млн тонн казахстанской нефти было направлено в Германию.

По итогам 10 месяцев из порта Актау транспортировано более 3,1 млн тонн нефти, из них по направлению порта Махачкала отгружено 1,6 млн тонн нефти, в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан» отгружено 1,2 млн тонн.

По маршруту нефтепровода «Атасу – Алашанькоу» осуществлена транспортировка более 1 млн тонн нефти.

Также по итогам 10 месяцев транзит нефти через территорию РК составил 8,4 млн тонн, из них по маршруту Россия - Китай – 8,2 млн тонн, Российская федерация - Республика Узбекистан – 217 тонн нефти.

Казахстанская нефть экспортируется в такие страны, как ⁠Италия, Нидерланды, ⁠Китай, ⁠Республика Корея, Румыния, Франция, Греция, Турция, Сингапур, Германия и др.