Более трех тысяч гостей посетили Дни культуры Казахстана в Туркменистане

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В преддверии официального визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан в Ашхабаде прошли Дни культуры Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Фото: МКИ РК

Кульминацией мероприятий стал гала-концерт мастеров искусств Казахстана, который состоялся во Дворце Мукамов. Концерт, собравший более тысячи зрителей, стал ярким символом культурных и гуманитарных связей между двумя странами.

На мероприятии присутствовали министр культуры и информации Аида Балаева, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, представители центральных госорганов обеих стран, дипломатического корпуса, а также деятели культуры и искусства.

Концерт открыл Казахский Национальный оркестр народных инструментов произведением «Шаттық елі». Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев исполнил композицию «Он саусақ». Восторженные овации вызвало исполнение песни «Jan Watanym Türkmenistan» заслуженным деятелем Казахстана Алишером Каримовым. Также публика была впечатлена выступлениями Расула Жармагамбетова, Абылая Тлепбергена и Таната Саденова. Высокий профессионализм ансамбля танца «Бірлік» оставил у зрителей неизгладимое впечатление.

«Я сам являюсь выпускником Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, и мне было очень приятно присутствовать на таком замечательном концерте. Всё, что я увидел и услышал, близко и дорого мне. Сегодняшний концерт и другие мероприятия — настоящий праздник для нас. Это великое искусство: великолепно звучали домбра и кобыз. Многие мои студенты слушали выступления с замиранием сердца», — поделился впечатлениями гость гала-концерта Мурат Курбанов.

Дни культуры Республики Казахстан, организованные Министерством культуры и информации РК, прошли в Ашхабаде с 7 по 10 октября. Программа началась с показа художественных фильмов, включая историческую картину «Рассвет Великой степи» («Ұлы дала таңы»), посвящённую расцвету Казахского ханства, а также фильм «Паралимпиец», основанный на реальных событиях. Туркменская публика смогла насладиться и другими культурными событиями, включая концерты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы с программой «Сарыарқа» и группы «Saz&Soul» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, исполнившей программу «Мелодии без границ».

Всего мероприятия, прошедшие в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Туркменистане, привлекли более 3000 зрителей.

#культура #Туркменистан

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