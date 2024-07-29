Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии

Пилотный проект по использованию средств биометрической идентификации запустил КГД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: КГД

Сообщается, что биометрическую идентификацию необходимо пройти при регистрации в системе электронных счетов-фактур или в случаях, определяемых СУР налогового органа, при котором налогоплательщику направляется оповещение о необходимости прохождения биометрической идентификации.

Руководитель компании или уполномоченное лицо проходят биометрическую идентификацию через ИС «ЭСФ» на персональном компьютере или через мобильное приложение. Пилотный проект реализуется для исключения факта выписки ЭСФ лицами, не причастными к финансово-хозяйственной деятельности компании.