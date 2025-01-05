Болгарский фан-клуб Димаша Кудайбергена провел благотворительную акцию

Главной целью сбора средств стало приобретение автомобиля, необходимого для транспортировки детей с ограниченными возможностями в медицинские учреждения

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, в преддверии Нового года фанаты Димаша Кудайбергена из Болгарии объединились для проведения благотворительной акции, направленной на помощь комплексу социальных услуг для детей с ограниченными возможностями в городе Роман, сообщает Kazpravda.kz

В рамках акции, приуроченной ко Дню независимости Казахстана и новогодним праздникам, 29 участников фан-клуба собрали 2 800 лев (1 500 долларов США). Также были переданы продукты питания и настольные игры для детей.

Главной целью сбора средств стало приобретение автомобиля, необходимого для транспортировки детей в медицинские учреждения для получения жизненно важных процедур.

Благодаря усилиям фан-клуба, удалось покрыть почти половину требуемой суммы – 7 000 лев, тем самым приблизив Комплекс к исполнению их мечты.

Особым предложением в рамках акции стало включение музыки Димаша в занятия по арт-терапии для детей.