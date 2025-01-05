Болгарский фан-клуб Димаша Кудайбергена провел благотворительную акцию

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Дана Аменова
корреспондент

Главной целью сбора средств стало приобретение автомобиля, необходимого для транспортировки детей с ограниченными возможностями в медицинские учреждения

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, в преддверии Нового года фанаты Димаша Кудайбергена из Болгарии объединились для проведения благотворительной акции, направленной на помощь комплексу социальных услуг для детей с ограниченными возможностями в городе Роман, сообщает Kazpravda.kz

В рамках акции, приуроченной ко Дню независимости Казахстана и новогодним праздникам, 29 участников фан-клуба собрали 2 800 лев (1 500 долларов США). Также были переданы продукты питания и настольные игры для детей.

Главной целью сбора средств стало приобретение автомобиля, необходимого для транспортировки детей в медицинские учреждения для получения жизненно важных процедур.

Благодаря усилиям фан-клуба, удалось покрыть почти половину требуемой суммы – 7 000 лев, тем самым приблизив Комплекс к исполнению их мечты.

Особым предложением в рамках акции стало включение музыки Димаша в занятия по арт-терапии для детей.

«Научно доказано, что музыка оказывает благоприятное влияние на неврологические и психиатрические состояния, и, несомненно, творчество Димаша способно принести радость и поддержку детям, нуждающимся в особом внимании. Димаш для нас – не только выдающийся артист, но и человек с огромным сердцем. Мы стремимся следовать его примеру, помогая тем, кто особенно в этом нуждается», – говорят участники фан-клуба.

#акция #Димаш Кудайберген #Болгария #благотворительность #фанаты #фан-клуб

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