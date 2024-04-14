Большая вода: более 11 тыс. человек вернулись домой

Подтопленными остаются свыше 4,1 тыс. частных жилых домов, передает Kazpravda.kz
С начала паводка эвакуировано 104 233 человека, в том числе 37 983 ребенка, 11 571 человек вернулись домой, сообщает МЧС РК.
В пунктах временного размещения находятся 7 146 человек, в том числе 3 163 ребенка. Откачано 9,2 млн кубометров талой воды, уложено 1,8 млн мешков и 1,2 млн тонн инертного материала, сообщил на брифинге в Республиканском информационном штабе старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш.
На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах задействовано 30 591 человек, 3 531 единица техники, в том числе 679 водооткачивающих, 208 плавсредств, 14 воздушных судов.
«На этот час подтопленными остаются 4 117 частных жилых домов, 1 264 дворовых территории и 2 037 дачных домов в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях. Из 3 299 жилых домов и 2 241 дворовой территории вода была отведена. В связи с повышением уровня воды на реке Есиль проведена эвакуация населения в населенных пунктах города Петропавловска и Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Работа по эвакуации продолжается», - сказал он.