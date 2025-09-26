Борьба с наркоманией дает результаты Закон и Порядок 26 сентября 2025 г. 0:00 0 Ерлан Карин, Государственный советник РК В 2023 году был принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы. Необходимо отметить, что подобного плана не было с 2016 года. фото с сайта akorda.kz Тем самым была активизирована работа по противодействию распространению наркомании. За годы реализации плана были достигнуты значительные результаты: изъято 50,4 тонны наркотиков и более 105,2 тонны прекурсоров; ликвидировано 25 ОПГ, в том числе четыре транснациональные группы; пресечена деятельность 71 нарколаборатории; заблокировано 6 000 наркосайтов; заблокировано более 44 тыс. карт-счетов наркораспространителей на сумму более 2,5 млрд тенге. Сейчас идет работа над новым Комплексным планом на 2026–2028 годы, проект которого обсудили члены Совета по молодежной политике при Президенте. Проект документа учитывает опыт реализации действующего Комплексного плана на 2023–2025 годы. Новый план более объемный – 109 пунктов (в текущем плане – 77 пунктов), и значительное внимание в нем уделено вопросу профилактики наркомании. Внедряются новые технологии (использование ИИ для пресечения сетевой активности наркораспространителей, отслеживания электронных транзакций и так далее). Вместе с тем проблема наркотизма остается острой. Поэтому одним из ключевых условий эффективного противодействия наркомании является формирование в обществе устойчивого неприятия наркотизма, продвижение созидательных ценностей, принципа «Закон и порядок». На заседании Совбеза в августе Глава государства поручил принять комплекс мер против распространения наркомании, активно привлекать молодежные и волонтерские организации. В сентябре лидеры республиканских молодежных организаций подписали совместный Меморандум по борьбе с наркотизацией молодежной среды. #наркобизнес #наркомания #закон и порядок #Комплексный план