Тем самым была активизирована работа по противодействию распрост­ранению наркомании.

За годы реализации плана были достигнуты значительные результаты: изъято 50,4 тонны наркотиков и более 105,2 тонны прекурсоров; ликвидировано 25 ОПГ, в том числе четыре транс­национальные группы; пресечена деятельность 71 нарко­лаборатории; заблокировано 6 000 нарко­сайтов; заблокировано более 44 тыс. карт-счетов наркораспространителей на сумму более 2,5 млрд тенге.

Сейчас идет работа над новым Комп­лексным планом на 2026–2028 годы, проект которого обсудили члены Совета по молодежной политике при Президенте.

Проект документа учитывает опыт реализации действующего Комплекс­ного плана на 2023–2025 годы. Новый план более объемный – 109 пунктов (в текущем плане – 77 пунктов), и значительное внимание в нем уделено вопросу профилактики наркомании.

Внедряются новые технологии (использование ИИ для пресечения сетевой активности наркораспространителей, отслеживания электронных транзакций и так далее).

Вместе с тем проблема наркотизма остается острой. Поэтому одним из ключевых условий эффективного противодействия наркомании является формирование в обществе устойчивого неприятия нарко­тизма, продвижение созидательных ценностей, принципа «Закон и порядок».

На заседании Совбеза в августе Глава государства поручил принять комплекс мер против распространения наркомании, активно привлекать молодежные и волонтерские организации. В сентябре лидеры республиканских молодежных организаций подписали совместный Меморандум по борьбе с наркотизацией молодежной среды.