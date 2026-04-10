Браконьерскую деятельность пресекли на озере Балхаш

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В результате оперативных действий на месте задержан 36-летний мужчина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области в рамках республиканской оперативно-профилактической акции «Нерест» продолжаются масштабные рейды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

9 апреля сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Карагандинской области совместно с коллегами из Актогайского, Каркаралинского, Осакаровского и Бухар-Жырауского районов, а также города Балхаш и инспекторами учреждения по охране лесного и животного мира провели совместный рейд.

В ходе мероприятия в акватории озера Балхаш, примерно в 25 километрах к востоку от поселка Сарышаган, на одном из промысловых участков выявлен факт незаконного вылова рыбы.

«В результате оперативных действий на месте задержан 36-летний мужчина, который осуществлял браконьерский лов с использованием моторной пластиковой лодки, без разрешительных документов и с применением запрещенных орудий лова. На месте происшествия изъяты пластиковая лодка, подвесной мотор Yamaha 85, рыболовные сети общей длиной около 2000 метров, а также 79 кг рыбы (судак, вобла). По предварительным данным, причиненный государству ущерб превысил 671 тысячу тенге», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся следственные действия.

#МВД #Балхаш #браконьеры #озеро

Популярное

Все
Рассмотрены перспективные направления
Металлург продолжает традиции номадов
Курсанты почтили память героев
Помогли спасти детскую жизнь
От практики – к профессии
Отважный воин из Каргалы
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Основа инновационного развития
Новая роль востоковедения
Все дороги ведут в храм
Маленький герой Марса
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Как формировалась воинская элита
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Где бьется сердце Сарыжара
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
Результат слаженной командной работы
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Незаконную перевозку крупной партии мяса пресекли в Астане
Казахстанцев призвали добровольно сдать незарегистрированно…
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокуро…
Свыше 3 млрд тенге похитили на сельхозсубсидиях в Костанайс…

