В Карагандинской области в рамках республиканской оперативно-профилактической акции «Нерест» продолжаются масштабные рейды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

9 апреля сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Карагандинской области совместно с коллегами из Актогайского, Каркаралинского, Осакаровского и Бухар-Жырауского районов, а также города Балхаш и инспекторами учреждения по охране лесного и животного мира провели совместный рейд.

В ходе мероприятия в акватории озера Балхаш, примерно в 25 километрах к востоку от поселка Сарышаган, на одном из промысловых участков выявлен факт незаконного вылова рыбы.

«В результате оперативных действий на месте задержан 36-летний мужчина, который осуществлял браконьерский лов с использованием моторной пластиковой лодки, без разрешительных документов и с применением запрещенных орудий лова. На месте происшествия изъяты пластиковая лодка, подвесной мотор Yamaha 85, рыболовные сети общей длиной около 2000 метров, а также 79 кг рыбы (судак, вобла). По предварительным данным, причиненный государству ущерб превысил 671 тысячу тенге», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся следственные действия.