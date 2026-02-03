Бросание монет в фонтан Треви стало платным

Европа,Lifestyle,Туризм
126
Айман Аманжолова
корреспондент

Туристам, которые хотят подойти близко к знаменитому фонтану Треви в Риме и кинуть в него монету на память, теперь придется платить сбор в размере €2, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: kazpravda.kz

Как передает Reuters, меры приняты для уменьшения числа туристов рядом с фонтаном и сбора дополнительных денег на его содержание.

Плата будет взиматься ежедневно с девяти утра до девяти вечера. Правило будет распространяться только на туристов. Сбор также не придется платить детям до шести лет, людям с ограниченными возможностями и их сопровождающим. Проход на площадь рядом с Треви останется общедоступным: сбор будет распространяться только на тех, кто хочет подойти к самому фонтану.

Фонтан Треви построили в середине XVIII века. Это одна из самых популярных достопримечательностей Рима. За 2025 год Треви посетили около 10 млн туристов.

#туризм #Италия #Рим #Треви

