«Будем ужесточать»: вице-премьер — о происшествиях на шахтах и рудниках

По словам Бозумбаева, систему и подходы нужно менять кардинально

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание с руководством ТОО «Корпорация Казахмыс», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«Казахмыс» окажет всю необходимую финансовую помощь семьям погибших, а также выплатит им долги по кредитам.

«У нас принято закрывать займы и кредиты не только погибших, но и членов их семей. Вы должны отнестись внимательно к нуждам семей, покрыть расходы на обучение детей, в том числе несовершеннолетних», — сказал Канат Бозумбаев.

Семьям положены выплаты и из республиканского бюджета: государственные социальные пособия по потере кормильца, страховая выплата, возмещение расходов на погребение. Вице-премьер поручил не затягивать с выплатами.

После соответствующих расследований в ТОО «Корпорация Казахмыс» будут пересмотрены контрактные обязательства.

«Пока расследование не покажет, опасно это или не опасно, даже не думайте возобновлять работы в шахте. Систему и подходы нужно менять кардинально, и мы со стороны государства будем ужесточать. Комитет по промышленной безопасности создан, законодательство мы меняем. В Парламенте сейчас рассматривается соответствующий законопроект, в рамках этого законопроекта будут даны дополнительные полномочия министерству по чрезвычайным ситуациям. Мы будем максимальное делать, чтобы такие несчастные случаи не допускать. Глава государства дал поручения тщательно провести расследование. Это экспертизы по линии правоохранительных органов, расследование комитета промышленной безопасности, по линии ваших трудовых инспекторов. Ваша задача определить, кто допустил это ЧП», — сказал Канат Бозумбаев, обращаясь к руководству компании.

Напомним, 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. Погибло 7 человек. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким рабочих. Создана правительственная комиссия.

По факту ЧП на руднике возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».