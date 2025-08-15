Депутат Сената Султанбек Макежанов вместе с депутатами городского маслихата ознакомился с ходом строительства третьего пускового комплекса второго этапа первой линии метрополитена – от станции «Бауыржан Момышулы» до станции «Калкаман» в городе Алматы. Парламентариям рассказали о финансировании, этапах и сроках реализации проекта. Они посетили готовые участки, спустились в тоннель, изучили технологию проходки и укладки путей, а также ознакомились с темпами строительства.

Сенатор подчеркнул, что строительство новых станций метрополитена – это насущная необходимость для Алматы, особенно в условиях высокой транспорт­ной нагрузки.

– В часы пик улицы Алматы перегружены, пробки становятся серьезным испытанием для горожан. Метро способно снять значительную часть этой нагрузки, обеспечив быстрый и удобный доступ к разным районам города. Это не просто инфраструктурный проект, это решение, которое напрямую влияет на качество жизни и экономическую активность мегаполиса, – отметил Султанбек Макежанов.

Парламентарий также встретился с председателем Общественного совета города Алматы, с которым обсудил ключевые вопросы социально-экономического развития города, меры по повышению качества жизни горожан, а также ак­туальные проблемы, требую­щие оперативного решения. Посетил Дом социальных услуг, где ознакомился с деятельностью учреж­дения, направленного на повышение качества предоставляемых социальных услуг, развитие системы поддержки населения и реализацию программ социального развития.

На встрече с жителями города сенатор обсудил вопросы жилищно-коммунального хозяйства, занятости, образования и здравоохранения, а также выслушал предложения по их реализации, отметив, что эффективное взаимодействие власти и граждан позволяет находить реальные и своевременные решения актуальных проблем.

Вопросы развития института адвокатуры обсудил сенатор Евгений Больгерт в ходе встречи с представителями Респуб­ликанской коллегии адвокатов. Участники рассмотрели ключевые направления совершенствования деятельности адвокатского сообщества, включая укрепление правовых гарантий независимости адвокатов, повышение их профессиональной квалификации и доступности юридической помощи для населения. Депутат подробно рассказал о законо­творческой деятельности Сената, отметив, что вопросы развития адвокатуры и системы оказания правовой помощи являются одним из приоритетов работы профильного комитета.

– Адвокатура – это важнейший элемент правового государства. От ее независимости и профессионализма напрямую зависит защита прав и свобод граждан. Мы должны создавать условия, при которых адвокаты смогут эффективно выполнять свою миссию, а граждане – получать своевременную и квалифицированную помощь. Для этого необходим постоянный диалог между законодателями и профессиональным сообществом, чтобы каждое решение было продиктовано практическими потребностями общества, – отметил Евгений Больгерт. Также депутат посетил Центр медиации и примирения в городе Астана, где встретился с коллективом, профессиональными медиаторами и представителями судейского корпуса.

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Ерболат Сатыбалдин ознакомился с состоянием автодороги Жезказган – Кызылорда. Мажилисмен взял на личный контроль качество ремонта и поручил подрядным организациям ускорить темпы работ. В ходе встречи с сотрудниками подрядных организаций депутат рассказал о работе на законодательном уровне. В настоящее время в Мажилисе рассматривается важный законопроект, предусматривающий направление средств, полученных за проезд по платным дорогам, не только на их ремонт, но и на содержание бесплатных трасс международного и республиканского значения.

– Если раньше поступления с платных дорог шли исключительно на их ремонт, то теперь они будут использоваться для развития всей дорожной инфраструктуры. Кроме того, при наличии задолженности за проезд по платной дороге автовладелец не сможет продать или перерегистрировать транспортное средство. Обращения водителей и перевозчиков по поводу качества платных дорог первой категории наглядно подтверждают необходимость принятия данного закона, – отметил

Ерболат Сатыбалдин.

С предпринимателями, работающими на пляже № 6 Капчагайского водохранилища, провел встречу депутат Мажилиса от ОСДП Наурыз Сайлаубай. Обсуждены вопросы благоустройства прибрежной зоны, модернизации инфраструктуры и защиты прав бизнеса. Наурыз Сайлау­бай отметил важность развития туристического потенциала Капчагайского водохранилища совмест­но с представителями бизнеса.

– Мы будем добиваться того, чтобы прибрежная зона развивалась не за счет ущемления прав предпринимателей, а в партнерстве с ними. Интересы людей, вкладывающих свои силы и средства в развитие туризма, должны быть защищены, – отметил депутат.

Предприниматели рассказали о главных проблемах: отсутствии инженерных коммуникаций, необходимости комплексного благоустройства и случаях административных ограничений. Представители акимата и профильных ведомств выразили готовность решать эти вопросы совместно.

В рамках рабочей поездки в область Жетысу депутат Мажилиса, руководитель партийной фракции «Ак жол» Азат Перуашев ознакомился с производственным процессом на недавно открытом современном заводе по выпуску промышленных аккумуляторов «ASMA Industrial» в Талдыкоргане. Завод «ASMA Industrial» – важный инвестиционный проект для области Жетысу. В него инвестировано свыше 3 млрд тенге, создано 180 новых рабочих мест.

– Нам необходимо поддерживать новые технологии. Если мы хотим построить государство, соответствующее современным требованиям, нужно реализовывать экономические проекты и запускать такие заводы. Подобные производства особенно необходимы нашей стране, – отметил Азат Перуашев.

В ходе осмотра депутат поднял вопросы о поставках сырья, налогообложении и по ряду других тем. Генеральный директор завода Серикбай Ажмагамбетов сообщил, что проблем в этом направлении нет – поставки осуществляются вовремя.