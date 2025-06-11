В Усть-Каменогорске с начала года оштрафовали шестерых водителей за отказ пропустить спешащие по вызовам автомобили экстренных служб, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Данными поделились в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. По словам исполняющего обязанности начальника ДЧС ВКО Фархата Амре, пожарные нередко сталкиваются с тем, что водители будто не видят проблесковый маячок на пожарной машине и не слышат сирену.

На днях в городе провели показательный эксперимент: в роли шофера спецавтомобиля выступили полицейские, которые, не смотря на маячок и сирену, с трудом пробирались сквозь транспортный поток. По итогам рейда один водитель был привлечен к административной ответственности по ст. 598 КоАП за отказ предоставить преимущество на дороге. Всего с начала года по данной статье наказано 6 устькаменогорцев.

«В соответствии с Правилами дорожного движения машины экстренных служб, которые спешат на вызов, имеют преимущество. Вместе с тем итоги рейда показали, что водителям необходимо чаще напоминать об этом. Спецтранспорту уступают путь, потому что где-то беда», - отметил и.о. начальника ДЧС.

Как напомнили в департаменте, при приближении транспорта со спецсигналами водители обязаны уступить дорогу. Запрещается выполнять обгон таких автомобилей, а если машина стоит с включенным проблесковым маячком, остальным участникам движения следует снизить скорость.