«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО

Транспорт,Закон и Порядок
56
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске с начала года оштрафовали шестерых водителей за отказ пропустить спешащие по вызовам автомобили экстренных служб, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Данными поделились в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. По словам исполняющего обязанности начальника ДЧС ВКО Фархата Амре, пожарные нередко сталкиваются с тем, что водители будто не видят проблесковый маячок на пожарной машине и не слышат сирену.

На днях в городе провели показательный эксперимент: в роли шофера спецавтомобиля выступили полицейские, которые, не смотря на маячок и сирену, с трудом пробирались сквозь транспортный поток. По итогам рейда один водитель был привлечен к административной ответственности по ст. 598 КоАП за отказ предоставить преимущество на дороге. Всего с начала года по данной статье наказано 6 устькаменогорцев.

«В соответствии с Правилами дорожного движения машины экстренных служб, которые спешат на вызов, имеют преимущество. Вместе с тем итоги рейда показали, что водителям необходимо чаще напоминать об этом. Спецтранспорту уступают путь, потому что где-то беда», - отметил и.о. начальника ДЧС.

Как напомнили в департаменте, при приближении транспорта со спецсигналами водители обязаны уступить дорогу. Запрещается выполнять обгон таких автомобилей, а если машина стоит с включенным проблесковым маячком, остальным участникам движения следует снизить скорость.

 

#водители #штрафы #рейды #спецавтомобили

Популярное

Все
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Мировой успех художника из Петропавловска
Был затор простым, стал «электронным»
Уровень смертности от рака снизился на 33%
Достойны звания «Народный»
С востока на запад
Мост между обществом и госорганами
Спасти малька
Множество нарушений выявлено в ходе проверки строительных раб­от
Образцовый хозяин
Жителя Талдыкоргана укусил каракурт
Город без пляжей
Покупать не нужно производить
Каникулы с национальным колоритом
Села Зайсанского района полностью обеспечат питьевой водой
Жизнь и здоровье – незыблемые ценности
Растет спрос на профи
Летние лагеря должны быть безопасными
Обновят автобусы
Акимат практикует закуп жилья
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
На перекрестках братских встреч
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Похищенные во время январских событий оружие и экипировка и…
Землю стоимостью свыше полмиллиарда тенге вернули в госсобс…
Обманула десятки людей: алматинку подозревают в серии афер
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]