Будущее страны – в руках молодежи

Адал Азамат
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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Молдаванка Алла Платонова активно популяризирует казахский язык

фото из личного архива Аллы Платоновой

Под большим впечатлением от прошедшей недавно XXXIV сессии АНК осталась член ассамблеи Алла Платонова. По ее мнению, эта встреча под девизом «30 лет во имя единства и согласия» стала не просто символом зрелости и устойчивости казахстанского общества, но и важной площадкой для осмыс­ления будущего.

– Центральным моментом сессии стало выступление ­Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором были затронуты ключевые направления государственной политики в сфере укрепления межэтнического согласия, поддержки молодежи и развития государственного языка. Особое внимание Президент уделил роли молодого поколения как основного носителя ценностей независимости и национального единства. Он подчеркнул, что сегодня казахстанская молодежь активно осваивает казахский язык, воспринимая его, как неотъемлемую часть своей идентичности. Это свидетельствует не только о росте гражданского самосознания, но и о том, что государственный язык становится естественным и органичным средством общения для всех этнических групп страны, – говорит Алла Сергеевна.

Она полностью разделяет мысль Главы государства о том, что казахский язык должен быть языком науки, культуры, современной коммуникации, а его развитие – это не только культурная задача, но и стратегическая цель, обеспечиваю­щая сплоченность нации. В этом контексте АНК продолжает играть уникальную роль, объединяя усилия различных этнокультурных объединений ради укрепления мира, стабильности и межнационального диалога.

О том, что казахский язык для молдаванки из поселка Тасты Костанайской области давно стал родным и как она занимается его развитием, полтора года назад писала наша газета в статье «А началось все с песен Абая». Ее родители переехали в Казахстан из Молдавии, сама же девушка родилась здесь, со школьной скамьи овладела казахским и теперь активно участ­вует в реализации государственной языковой политики.

– Для меня очень важно повышать статус государственного языка и стимулировать интерес молодежи к его изучению. Знание казахского для меня – не просто дань традициям, но и жизненная необходимость. Прошедшая же сессия АНК в очередной раз показала, что идеи единства, согласия и уважения к культуре каждого граж­данина Казахстана не теряют своей актуальности. Более того, именно молодежь становится главным двигателем этих процессов, подтверждая: будущее страны – в руках образованного, патриотичного и грамотного поколения, – комментирует важное общественно-политическое мероприятие член АНК.

Минувший апрель вообще стал для нее щедрым на события. 16 апреля Алла Платонова, обладательница медалей «Шапағат», «Мейірім» и «25 лет Ассамблее народа Казахстана», была награждена еще и юбилейной медалью «30 лет АНК». 21 апреля она сажала деревья вместе с ­Главой государства в столичном парке «Жастар». А накануне XXXIV сессии ас­самблеи участвовала в респуб­ликанской молодежной сессии АНК.

Алла Сергеевна давно вносит свой вклад в развитие языковой культуры. На прежнем месте работы она начала проводить уроки казахского языка с сотрудниками, организовывать встречи с известными личностями, интеллектуальные игры, целые представления в национальном стиле. Со временем ее авторский проект «Қазақша сөйле» разросся, и теперь она собирает аудиторию на тематические завтраки в различных организациях города, учебных заведениях, где участники обсуждают казахские традиции, обычаи, учатся, например, давать бата.

– Большой честью и волнительным событием стало для меня награждение Указом Президента медалью «30 лет ­Ассамблее народа Казахстана». Вручил мне ее председатель республиканской молодежной организации «Ассамблея жастары» Тимур ­Джумурбаев. Это не просто награда – это признание многолетнего труда, верности делу и ответственнос­ти перед людьми. Я благодарна за высокую оценку моего вклада в укрепление межнационального согласия и единства в нашем обществе. Этот знак внимания вдохновляет на новые свершения и придает сил продолжать начатое с еще большим энтузиазмом, – говорит Алла Сергеевна.

Таким же вдохновляющим стало для активистки участие в акции «Таза Қазақстан». Особенно почетно, признается девушка, было сажать деревья рядом с Главой государства.

– Этот момент я запомню надолго! – поделилась она. – На дереве, посаженном совместно с Касым-Жомартом ­Кемелевичем, размещен QR-код. При сканировании кода появляется информация, в которой мое имя находится рядом с именем Президента нашей страны. Я почувствовала гордость и за то, что в Казахстане уделяется такое большое внимание вопросам экологии и озеленения. Ты понимаешь, что своим маленьким делом вносишь вклад в будущее, в чистоту и красоту нашей Родины. И это наполняет сердце особым теплом. Совместная посадка деревьев плечом к плечу с руководством страны и своими соратниками – это символ единства, ответственности и заботы о будущих поколениях. В этот день я увидела, как важно каждому из нас вносить свой посильный вклад в общее дело. И я с удовольствием продолжу эту миссию.

#АНК #30-летие #Ассамб­лея народа Казахстана #Алла Платонова

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