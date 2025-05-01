Под большим впечатлением от прошедшей недавно XXXIV сессии АНК осталась член ассамблеи Алла Платонова. По ее мнению, эта встреча под девизом «30 лет во имя единства и согласия» стала не просто символом зрелости и устойчивости казахстанского общества, но и важной площадкой для осмыс­ления будущего.

– Центральным моментом сессии стало выступление ­Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором были затронуты ключевые направления государственной политики в сфере укрепления межэтнического согласия, поддержки молодежи и развития государственного языка. Особое внимание Президент уделил роли молодого поколения как основного носителя ценностей независимости и национального единства. Он подчеркнул, что сегодня казахстанская молодежь активно осваивает казахский язык, воспринимая его, как неотъемлемую часть своей идентичности. Это свидетельствует не только о росте гражданского самосознания, но и о том, что государственный язык становится естественным и органичным средством общения для всех этнических групп страны, – говорит Алла Сергеевна.

Она полностью разделяет мысль Главы государства о том, что казахский язык должен быть языком науки, культуры, современной коммуникации, а его развитие – это не только культурная задача, но и стратегическая цель, обеспечиваю­щая сплоченность нации. В этом контексте АНК продолжает играть уникальную роль, объединяя усилия различных этнокультурных объединений ради укрепления мира, стабильности и межнационального диалога.

О том, что казахский язык для молдаванки из поселка Тасты Костанайской области давно стал родным и как она занимается его развитием, полтора года назад писала наша газета в статье «А началось все с песен Абая». Ее родители переехали в Казахстан из Молдавии, сама же девушка родилась здесь, со школьной скамьи овладела казахским и теперь активно участ­вует в реализации государственной языковой политики.

– Для меня очень важно повышать статус государственного языка и стимулировать интерес молодежи к его изучению. Знание казахского для меня – не просто дань традициям, но и жизненная необходимость. Прошедшая же сессия АНК в очередной раз показала, что идеи единства, согласия и уважения к культуре каждого граж­данина Казахстана не теряют своей актуальности. Более того, именно молодежь становится главным двигателем этих процессов, подтверждая: будущее страны – в руках образованного, патриотичного и грамотного поколения, – комментирует важное общественно-политическое мероприятие член АНК.

Минувший апрель вообще стал для нее щедрым на события. 16 апреля Алла Платонова, обладательница медалей «Шапағат», «Мейірім» и «25 лет Ассамблее народа Казахстана», была награждена еще и юбилейной медалью «30 лет АНК». 21 апреля она сажала деревья вместе с ­Главой государства в столичном парке «Жастар». А накануне XXXIV сессии ас­самблеи участвовала в респуб­ликанской молодежной сессии АНК.

Алла Сергеевна давно вносит свой вклад в развитие языковой культуры. На прежнем месте работы она начала проводить уроки казахского языка с сотрудниками, организовывать встречи с известными личностями, интеллектуальные игры, целые представления в национальном стиле. Со временем ее авторский проект «Қазақша сөйле» разросся, и теперь она собирает аудиторию на тематические завтраки в различных организациях города, учебных заведениях, где участники обсуждают казахские традиции, обычаи, учатся, например, давать бата.

– Большой честью и волнительным событием стало для меня награждение Указом Президента медалью «30 лет ­Ассамблее народа Казахстана». Вручил мне ее председатель республиканской молодежной организации «Ассамблея жастары» Тимур ­Джумурбаев. Это не просто награда – это признание многолетнего труда, верности делу и ответственнос­ти перед людьми. Я благодарна за высокую оценку моего вклада в укрепление межнационального согласия и единства в нашем обществе. Этот знак внимания вдохновляет на новые свершения и придает сил продолжать начатое с еще большим энтузиазмом, – говорит Алла Сергеевна.

Таким же вдохновляющим стало для активистки участие в акции «Таза Қазақстан». Особенно почетно, признается девушка, было сажать деревья рядом с Главой государства.

– Этот момент я запомню надолго! – поделилась она. – На дереве, посаженном совместно с Касым-Жомартом ­Кемелевичем, размещен QR-код. При сканировании кода появляется информация, в которой мое имя находится рядом с именем Президента нашей страны. Я почувствовала гордость и за то, что в Казахстане уделяется такое большое внимание вопросам экологии и озеленения. Ты понимаешь, что своим маленьким делом вносишь вклад в будущее, в чистоту и красоту нашей Родины. И это наполняет сердце особым теплом. Совместная посадка деревьев плечом к плечу с руководством страны и своими соратниками – это символ единства, ответственности и заботы о будущих поколениях. В этот день я увидела, как важно каждому из нас вносить свой посильный вклад в общее дело. И я с удовольствием продолжу эту миссию.