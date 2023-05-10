Будут ли в Казахстане вводить штраф за пьяную езду на электросамокате

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Екатерина Смышляева в ходе обсуждения поправок, направленных на регламентацию пользования электросамокатами, высказалась о возможности введения штрафа за езду в нетрезвом виде на электросамокате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Пока обойдемся действующими составами. Если будет необходимо, в перспективе дополнительные составы могут быть внесены. В разных мировых законодательных практиках имеется, в частности, отдельно что касается электросамокатов и водителей малых электрических транспортных средств», – сказала депутат.

Екатерина Смышляева отметила, что прежде чем нормы будут введены, необходимо изучить правоприменение вводимых поправок.

«Посмотрим на правоприменение того пакета, который мы сейчас вносим. Если будет необходимость, дополнительные составы мы обязательно в Кодекс РК об административных правонарушениях внесем», – заключила она.

Ранее Мажилис принял поправки по вопросам организации дорожного движения, согласно которым электросамокаты признаются транспортным средством в Казахстане.