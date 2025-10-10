Будут лимоны в школьной теплице

Вокруг нас
7
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

По ночам осеннюю листву подбивают первые легкие морозцы, а здесь, в школьной теплице, продолжается лето. Зеленеют всходы пряных трав. На соседнюю грядку, на теплую зимовку, из клумб «перебрались» кусты герани. В полную силу распушился декоративный тростник. Несколько месяцев радовали своим цветением кактусы и алоэ. Особая гордость – выращенные из семечек два лимонных и мандариновое деревца.

фото предоставлено руководством школы № 16 и автором

Раньше теплицы действовали при многих школах. В них учителя проводили практические уроки по ботанике, вместе с детьми выращивали овощи, цветы и зелень. В 90-е годы школам стало не до содержания таких участков. Теплица при школе № 16 Уральска также долгие годы использовалась не по назначению. Однако несколько лет назад ее не просто восстановили, а внедрили в ее управление современные технологии.

– Дело оказалось непростым, однако весь коллектив поддержал это начинание, – рассказывает директор школы Жаннат Халыкова. – Мы подняли из архива техническую документацию по теплице, нарисовали эскиз, составили план. К этой работе подключились все: учителя, технический персонал, школьники и их родители, попечительский совет, спонсоры. Можно сказать, что теплицу практически возвели с нуля. Строительные работы длились почти год. Осенью 2022 года был залит фундамент, следующей весной поставили каркас, обшили поликарбонатом. Заново провели освещение, отопление, наладили подачу воды из скважины. Родители учащихся полностью взяли на себя финансовые расходы.

Параллельно в школе придумали свою эмблему – «Өскін», создали отряд «Зеленый патруль». Школа вошла в городское сетевое сообщество школ «Эко-Әлем», заключила меморандумы о сотрудничестве с рядом организаций, в том числе с областным эколого-биологическим­ цент­ром. Специалисты центра и сегодня помогают с посадочным материалом, дают рекомендации по уходу за растениями.

Открытие теплицы состоялось в ноябре 2023 года. В прошлом году при поддержке спонсора, депутата областного маслихата Валерия Крылова, теплицу оснастили оборудованием, которое позволяет в автономном режиме осуществлять многие функции. Система комплекса «Умная теплица» состоит из датчиков, фиксирующих ключевые параметры, необходимые для оптимального роста растений. Мониторинг этих данных можно провести посредством специальной программы, которая предусматривает также SMS-оповещения о текущем состоянии микроклимата. Управлять теплицей можно как в ручном режиме, так и с мобильного устройства.

Сегодня не у каждой семьи есть дача или домик в деревне, где ребенок мог бы наблюдать за процессом роста рас­тений. А в теплице дети вместе с опытными наставниками ухаживают за посадками, постигают азы черенкования роз, туи, можжевельника, наблюдают, изучают разнообразные природные явления в растительном мире, учатся беречь окружаю­щий мир и уважать результат совместного труда – овощи и зелень для школьной столовой, яркие клумбы, украшающие школьный двор, первые плоды небольшого фруктового сада. В теплице ведется и важная научно-исследовательская работа.

– «Умная теплица» – это не просто проект для выращивания растений, это символ стремления к инновациям. Технологии, которые мы внедряем, создают возможности для сегодняшних школьников – будущих специалистов в области IT, агрономии, инженерии, экологии и других сферах, – говорит Жаннат Халыкова.

Все больше преображается и школьный двор. Наряду с новыми цветочными клумбами, стройными рядами деревьев и кустарников его украсили сруб колодца, мини-мельница, которые смастерили учащиеся вместе с учителем технологии Владимиром Киреевым. Они же изготовили специальные скамейки для литературно-музыкальных вечеров.

В планах руководства школы – расширить участок, где совсем недавно заложили фруктовый сад.

