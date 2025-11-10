Бумагу по древним рецептам делают в столице

Культура
138
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном центре рукописей и редких книг внедрили метод ручного литья бумаги — старинную технологию, открывающую новые возможности для восстановления письменного культурного наследия, сообщает Kazpravda.kz

Фото автора

Благодаря этому процессу создается бумага, максимально схожая по составу с оригиналами древних книг и рукописей.

- Ручное литье бумаги — это процесс формирования листа из волокнистой суспензии или пульпы, - рассказывает начальник отдела реставрации и консервации Национального центра Жансерик Бейсенкулов. - Через специальную форму пульпа равномерно распределяется, а лишняя вода стекает, оставляя тонкий слой бумажной массы. Метод основан на технологиях, широко применявшихся в Европе и Азии в XIII–XIV веках.

Для изготовления бумаги используется смесь волокон хлопка, льна и конопли. Бумагоделательная форма представляет собой деревянную рамку с натянутой сеткой. При погружении ее в пульпу волокна равномерно распределяются, формируя основу будущего бумажного листа.

Если волокон меньше — лист выходит тонким и полупрозрачным, если больше — плотным и прочным. После фильтрации бумага прессуется и высушивается при комнатной температуре, что предотвращает деформацию.

Высушенные листы при необходимости проклеиваются и затем полируются агатом. В древности, кстати, этому ювелирному камню приписывали магические свойства, защиту от негативной энергии. Сейчас же, благодаря его использованию, получается гладкий, прочный и полностью пригодный для реставрационных работ материал.

По словам Жансерика Бейсенкулова, изготовленная бумага отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию света, влаги и перепадов температуры. Благодаря натуральному, бескислотному составу она не желтеет, не крошится и сохраняет свои качества десятилетиями.

Каждый лист подбирается к древним рукописям по цвету и фактуре, чтобы максимально совпадать с исходным материалом. Благодаря этому восстановленные участки естественно сливаются с поверхностью древних страниц и остаются почти незаметными.

Метод ручного литья бумаги уже широко применяется при реставрации для восстановления утраченных фрагментов, укрепления разорванных листов и возрождения старинных изданий. Эта технология помогает сохранить не только материальные ценности, но и духовное наследие, передавая его будущим поколениям.

Специалисты Центра активно осваивают и другие древние методы изготовления бумаги, объединяя исторические знания и современные подходы для сохранения национального культурного достояния.

По отзывам реставраторов, ручное литье бумаги в Национальном центре рукописей и редких книг стало уникальный шагом на пути к возрождению древних ремесел, продлению жизни изданиям, в которых заключена живая память народа.

#технология #бумага

Популярное

Все
Лиса напала на жительницу Костанайской области
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
Арабские страны отвергли план США по Газе
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
Бектенов обсудил с руководством LanzaJet строительство завода в РК
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
Казахстанские школьники показали 100% результат на KHIMIO-2025
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Определился состав финалистов
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

«Счастье на блюдечке»
Легенда о колдовской любви
Театр отмечает юбилей
Первая скрипка оркестра «Астана Опера» выступил в Италии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]