В Национальном центре рукописей и редких книг внедрили метод ручного литья бумаги — старинную технологию, открывающую новые возможности для восстановления письменного культурного наследия, сообщает Kazpravda.kz

Фото автора

Благодаря этому процессу создается бумага, максимально схожая по составу с оригиналами древних книг и рукописей.

- Ручное литье бумаги — это процесс формирования листа из волокнистой суспензии или пульпы, - рассказывает начальник отдела реставрации и консервации Национального центра Жансерик Бейсенкулов. - Через специальную форму пульпа равномерно распределяется, а лишняя вода стекает, оставляя тонкий слой бумажной массы. Метод основан на технологиях, широко применявшихся в Европе и Азии в XIII–XIV веках.

Для изготовления бумаги используется смесь волокон хлопка, льна и конопли. Бумагоделательная форма представляет собой деревянную рамку с натянутой сеткой. При погружении ее в пульпу волокна равномерно распределяются, формируя основу будущего бумажного листа.

Если волокон меньше — лист выходит тонким и полупрозрачным, если больше — плотным и прочным. После фильтрации бумага прессуется и высушивается при комнатной температуре, что предотвращает деформацию.

Высушенные листы при необходимости проклеиваются и затем полируются агатом. В древности, кстати, этому ювелирному камню приписывали магические свойства, защиту от негативной энергии. Сейчас же, благодаря его использованию, получается гладкий, прочный и полностью пригодный для реставрационных работ материал.

По словам Жансерика Бейсенкулова, изготовленная бумага отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию света, влаги и перепадов температуры. Благодаря натуральному, бескислотному составу она не желтеет, не крошится и сохраняет свои качества десятилетиями.

Каждый лист подбирается к древним рукописям по цвету и фактуре, чтобы максимально совпадать с исходным материалом. Благодаря этому восстановленные участки естественно сливаются с поверхностью древних страниц и остаются почти незаметными.

Метод ручного литья бумаги уже широко применяется при реставрации для восстановления утраченных фрагментов, укрепления разорванных листов и возрождения старинных изданий. Эта технология помогает сохранить не только материальные ценности, но и духовное наследие, передавая его будущим поколениям.

Специалисты Центра активно осваивают и другие древние методы изготовления бумаги, объединяя исторические знания и современные подходы для сохранения национального культурного достояния.

По отзывам реставраторов, ручное литье бумаги в Национальном центре рукописей и редких книг стало уникальный шагом на пути к возрождению древних ремесел, продлению жизни изданиям, в которых заключена живая память народа.