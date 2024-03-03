Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии

Состоялась жеребьёвка лицензионного турнира по боксу в Италии, передает Kazpravda.kz
Минтуризма и спорта представил имена первых соперников членов мужской сборной Казахстана:
51 кг: Сакен Бибосынов - Каннет Там Чун (Гонконг).
57 кг: Махмуд Сабырхан - Ядеса Летта (Эфиопия).
63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы - Донелл Филип (Тринидад и Тобаго).
71 кг: Асланбек Шымбергенов - Сэм Моровати (Финляндия).
80 кг: Нурбек Оралбай - Седрик Белани (Гаити).
До 92 кг: Айбек Оралбай - Санжит Санжит (Индия).
Имена первых соперниц женской сборной Казахстана:
50 кг: Алуа Балкыбекова - Айлин Джеймс (Гватемала)/ Клаудиа Тотова (Чехия).
54 кг: Жайна Шекербекова - Шукура Карим (Нигерия)/ Скарлетт Дельгадо (Канада).
60 кг: Римма Волосенко - Сах Гай (Тринидад и Тобаго).
66 кг: Наталья Богданова - Мария Чирай (Гватемала).
75 кг: Валентина Хальзова - Бусра Исильдар (Турция)/Дельгадо Мальдонадо (Эквадор).
Турнир пройдёт с 3 по 12 марта. В мужской части будут разыграны 28 олимпийских лицензий, в женской - 21.
Ранее квоты в Париж завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).
Всего на ринг Бусто-Арсицио выйдут 668 боксеров из 114 стран.