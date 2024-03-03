Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии

Состоялась жеребьёвка лицензионного турнира по боксу в Италии, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Минтуризма и спорта представил имена первых соперников членов мужской сборной Казахстана:

51 кг: Сакен Бибосынов - Каннет Там Чун (Гонконг).

57 кг: Махмуд Сабырхан - Ядеса Летта (Эфиопия).

63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы - Донелл Филип (Тринидад и Тобаго).

71 кг: Асланбек Шымбергенов - Сэм Моровати (Финляндия).

80 кг: Нурбек Оралбай - Седрик Белани (Гаити).

До 92 кг: Айбек Оралбай - Санжит Санжит (Индия).

Имена первых соперниц женской сборной Казахстана:

50 кг: Алуа Балкыбекова - Айлин Джеймс (Гватемала)/ Клаудиа Тотова (Чехия).

54 кг: Жайна Шекербекова - Шукура Карим (Нигерия)/ Скарлетт Дельгадо (Канада).

60 кг: Римма Волосенко - Сах Гай (Тринидад и Тобаго).

66 кг: Наталья Богданова - Мария Чирай (Гватемала).

75 кг: Валентина Хальзова - Бусра Исильдар (Турция)/Дельгадо Мальдонадо (Эквадор).

Турнир пройдёт с 3 по 12 марта. В мужской части будут разыграны 28 олимпийских лицензий, в женской - 21.

Ранее квоты в Париж завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Всего на ринг Бусто-Арсицио выйдут 668 боксеров из 114 стран.