Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Девиз встречи: «Каждый может стать автором своего успеха и принести пользу стране!». Такой же посыл прозвучал в поздравительной телеграмме Президента участникам форума. Касым-Жомарт Токаев в очередной раз отметил высокую роль подрастающего поколения в жизни страны, подчеркнув, что «будущее страны — в ваших руках».

Руководитель Центра развития молодежных инициатив Павлодарской области Ризат Рахимжанов уверен, что форумы и крупные молодежные площадки не только объединяют активистов, но и дают подросткам и студентам веру в собственные силы и возможность влиять на жизнь Казахстана. И, как показывает сегодняшняя повестка, молодежный актив страны стал уже равноправной частью госуправления.

В беседе с нашим корреспондентом Ризат Рахимжанов рассказал, какие приоритеты задает молодежной политике Президент и почему государство все шире открывает двери молодым лидерам.

— Павлодар не впервые становится площадкой для масштабных молодежных форумов. Насколько значимы такие встречи для нового поколения казахстанцев?

— Форумы — это не просто встречи единомышленников. Это точки роста, где рождаются идеи, формируются партнерства и стартуют проекты, которые способны изменить жизнь в регионах. Мы поднимаем важнейшие темы — от трудоустройства и предпринимательства до экологии, инклюзии и волонтерства — и ищем реальные решения.

При этом эффект не ограничивается залом форума. Когда подростки и молодежь видят нас в действии, они понимают: быть активным, влиять на жизнь своей страны — реально. Лидеры молодежных организаций делятся личным опытом, рассказывают о победах и ошибках, и это вдохновляет молодых идти вперед, несмотря на трудности.

— 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Президент Токаев подчеркнул, что цель — повысить престиж труда и показать его влияние на процветание страны. Как восприняла этот посыл молодежь?

— Сейчас всё больше молодых людей понимают, что рабочая профессия — это не просто физический труд. Это профессионализм, владение современным оборудованием, знание технологий, умение создавать ценности.

Без квалифицированных специалистов не будет развиваться ни одна отрасль — ни промышленность, ни строительство, ни транспорт. Сегодня такие специальности престижны, достойно оплачиваются и открывают реальные перспективы карьерного роста. Меняется и мышление: молодежь начинает видеть перспективу в том, чтобы реализоваться в производстве и развивать экономику своего региона, а не только стремиться в офис в мегаполисе.

— Как Вы оцениваете приоритеты молодежной политики, определенные при Президенте Касым-Жомарте Токаеве, включая инициативы в сфере волонтерства?

— Мы видим, что подход комплексный. Государство развивает грантовую поддержку, образовательные программы, Президентский кадровый резерв, квоты в Мажилисе и маслихатах. При этом ключевое — равный доступ: молодежь из регионов получает такие же возможности, как и жители столицы.

Отдельно стоит сказать о поддержке волонтерства. Благодаря инициативам Президента этот сектор получил мощный импульс — от законодательных гарантий до финансирования социальных проектов. Волонтерство перестало восприниматься как «хобби без перспектив». Сегодня это путь к личностному росту, развитию лидерских качеств и реальный шанс повлиять на жизнь общества.

Проведение крупных мероприятий в разных областях — это часть политики вовлечения молодежи по всей стране. В каждом регионе есть таланты, и задача государства — дать им условия для раскрытия потенциала, в том числе через добровольческие инициативы.

— Замечаете ли Вы рост доверия государства к молодежи?

— Безусловно, и это можно увидеть на конкретных примерах. Президентский кадровый резерв — один из самых наглядных. В первом наборе было немало представителей павлодарской молодежи, и сегодня многие из них занимают руководящие посты в государственных органах и национальных компаниях. Это говорит о том, что государство готово доверять не только опытным управленцам, но и тем, кто ещё несколько лет назад был студентом или начинал карьеру с общественной деятельности.

Кроме того, введение квот для молодежи в Мажилисе и маслихатах стало важным шагом. Это означает, что молодые люди имеют реальный шанс влиять на законодательные решения, формировать политику на местах и отстаивать интересы своего поколения.

Мы видим, что государство не просто декларирует поддержку, а создает механизмы, через которые молодежь может реализовать свой потенциал. Доверие — это не только слова, это предоставленные полномочия, возможность принимать решения и ресурсы для их реализации.

И самое важное - молодые лидеры оправдывают это доверие. Они демонстрируют компетентность, готовность к диалогу и умение брать на себя ответственность за результаты своей работы. Это формирует устойчивую основу для того, чтобы молодежь воспринималась не как «поколение будущего», а как активная сила, влияющая на жизнь страны уже сегодня.

— Какие задачи стоят перед современной молодежью Казахстана?

— Прежде всего, быть конкурентоспособными — обладать знаниями, навыками, гибкостью мышления. И главное — уметь использовать все ресурсы, которые дает государство: от образовательных грантов до программ поддержки бизнеса и волонтерских проектов. Сегодня перед молодежью открыто много дверей, но важно не ждать, пока кто-то их распахнет, а самому смело входить в них.

Сегодняшнее поколение казахстанцев — это не просто наблюдатели, а активные участники преобразований. Инициативы, запущенные при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева, — от развития волонтерского движения до создания Президентского кадрового резерва — дают молодежи шанс проявить себя и взять на себя ответственность за будущее страны. Как отмечает Ризат Рахимжанов, задача молодых — использовать этот шанс по максимуму, ведь именно их энергия и смелость определят, каким будет Казахстан завтра.