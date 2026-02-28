В январе 2025 года студент столичного медицинского вуза Динмухаммед Бектурган летел рейсом Кызылорда – Астана. На высоте 10 тыс. м юноша реанимировал 50-летнего пассажира прямо на борту самолета. Десятки глаз неотрывно следили за действиями интерна, он же в этот момент думал только об экстренном пациенте. Впрочем, этот поступок был не первым в списке его добрых дел: ранее Динмухаммед спас пассажира на борту самолета, следовавшего в Стамбул.

В феврале в Кокшетау командир взвода воинской части 5510 лейтенант Еркен Халиоллин во время патрулирования отреагировал на обращение жителя и помог спасти 73-летнюю женщину. Он проник в квартиру через окно второго этажа и оказал упавшей и получившей переломы бабушке первую медицинскую помощь.

Порой положительный исход зависит не только от профессионализма человека, но и от способности моментально принять единственно верное решение. 7 марта 2025 года в аэропорту Алматы мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу. Пока одни снимали происходящее на видео, 52-летний Муса Абдраймов, провожавший своих, бросился на помощь, предложив вместо хрупкой девушки в заложники себя. В тот момент, когда захватчик на секунду отвлекся, Муса выхватил нож и сумел обезоружить преступника.

Самое удивительное, что в такие моменты, как признаются сами герои, они не задумываются о личной судьбе, да и вообще не считают свои поступки героическими. Они говорят: «Мы просто делали то, что должны были».

21 июня в Астане ефрейтор Жаксылык Достык спас мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста «Сарқырама». До прибытия полиции он удерживал его и вместе с прохожим перетянул обратно за ограждение. А в Кызылорде военнослужащие воинской части 5547 во главе с лейтенантом Ернуром Абилханом спасли жителей горящего дома, эвакуировав их из задымленного подъезда.

В Алматы 33-летний Асыл Ахметов обезо­пасил жильцов многоэтажки, потушив пожар на балконе до приезда пожарных. Видео его поступка собрало тысячи комментариев. Еще бы! Вступить в бой с огнем голыми руками – это дорогого стоит! Как и поступок двоих семейчан – Исая Кыдырханова и Тимура Какимова, которые не просто спасли пожилую пару из полыхающего дома на улице Красина, но и вынесли газовый баллон, предотвратив взрыв.

В одном из сел Восточно-Казахстанской области Дмитрий Недозрелов вынес из охваченной огнем квартиры двух маленьких детей (их мать была на работе). В ноябре в Акмолинской области Сергей Цупкин вытащил из студеной воды троих деток, провалившихся под тонкий лед.

Все эти героические поступки – лишь малая часть добрых и отважных дел казахстанцев, о которых знает общественность.

Но не всегда подобные истории завершались хэппи-эндом. Осенью прошлого года в стране оплакивали смерть жительницы Косшы – фельдшера Улданы Мырзуан. Девушка получила тяжелые травмы во время спасения людей при обрушении облицовки здания. Врачи десять дней боролись за ее жизнь, но, к сожалению, она скончалась. Мужество медика посмертно было отмечено государственной наградой, а на фасаде дома, где жила фельдшер, и на здании станции скорой медицинской помощи сегодня размещены мемориальные доски.

Военнослужащие Нацгвардии, сотрудники экстренных служб, медики и простые казахстанцы в самые сложные моменты проявляют решительность, спасая жизни людей. Бывают, конечно, среди них и те, кто не оставляет в беде животных. Например, в минувшем декабре житель Павлодарской области Бауыржан Жакупов спас двух лебедей, оставшихся зимовать на замерз­шем озере.

Все эти события, происходившие в разных регионах страны, объединяет одно – готовность людей действовать без колебаний ради спасения других. Отрадно, что мужество, сострадание и чувство долга остаются прочной основой казахстанского общества.