Бюджет хронических «болезней»

Отчеты Высшей аудиторской палаты (ВАП) и Правительства об исполнении республиканского бюджета, согласно регламенту, утверждаются совместным заседанием палат Парламента. Как сообщил председатель ВАП Алихан Смаилов, ключевая проблема исполнения бюджета – его хронический дефицит.

– В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета, – отметил он.

Алихан Смаилов подчеркнул, что нормативная правовая база по управлению Национальным фондом нуждается в стабильности.

– Иначе мы видим риски недостижения поставленной Главой государства цели по увеличению валютных активов Нацфонда до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Широкое использование инструмента займов также повышает риски долговой нагрузки. Уже сейчас расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. Пик оплаты по долгам десятилетней давности, по нашим оценкам, приходится на 2024–2025 годы, – отметил глава ВАП.

В целом в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 5,1%, представил данные министр финансов Мади Такиев. Годовой уровень инфляции снизился вдвое и стабилизировался на уровне 9,8%.

– Дефицит бюджета составил 3,1 триллиона тенге, или 2,6% от ВВП. Государственный долг дос­тиг 27,2 триллиона тенге, или 22,8% от ВВП. Все обязательства полностью соблюдены. По доходам республиканского бюджета годовой план выполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 триллионов тенге. Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 триллиона тенге. Неиспользованные средства составили 73 миллиарда тенге, в том числе 27 миллиардов тенге правительственного резерва, – отметил Мади Такиев.

О хроническом неосвоении высказалась глава Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Савельева. Удивительно, но наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов – 28 млрд тенге, из которых 22,3 млрд тенге по проекту модернизации и технического дооснащения пунктов пропус­ка на границе, реализуемого за счет средств займа.

– Это показательный пример, который отражает общие проб­лемы по исполнению расходной части бюджета: отставание от графика работ по инвестиционным проектам, неисполнение договорных обязательств пос­тавщиками, долгие процедуры согласования, а также низкая эффективность при высоких затратах бюджета при реализации займовых проектов. Наряду со слабым администрированием и нескоординированностью действий центральных и местных исполнительных органов неэффективное использование бюджетных средств за 2023 год составило 489 миллиардов тенге. При этом объем неосвоения и возврат неиспользованных целевых трансфертов снизился на 29 миллиардов тенге, а выявленные нарушения и остатки на контрольных счетах наличности субъектов квазисектора вырос­ли на 97 миллиардов тенге по сравнению с 2022 годом, – констатировала Татьяна Савельева.

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования.

– Удобные формулировки позволяют не принимать долж­ных мер для их достижения, искажают реальную ситуацию и показывают отсутствие взаимосвязи с объемами расходов, – сказала депутат.

Как известно, Глава государства на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что достижение Целей устойчивого развития является национальным приоритетом Казахстана. Одними из ключевых ее составляющих являются сферы здравоохранения и образования. На сегодня имеется серьезный риск неисполнения третьей Цели устойчивого развития по обеспечению здорового образа жизни и содействию благополучия, высказала тревогу сенатор Айнур Аргынбекова. Так, за отчетный период не достигнут основной критерий репродуктивно-демографического потенциала страны – «Снижение младенческой смертности» и, по предварительным данным, составляет 7,69 против запланированных 7,4 на 1 000 родившихся живыми. Также не достигнут показатель снижения материнской смертности, который составил 11,4 против утвержденного планом 10,8. Кроме того, не исполнен показатель охвата основными медико-санитарными услугами. Это связано с тем, что около 3,5 млн человек не включены в систему ОСМС. Отмечается недостижение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, который составил 56,5% при плане 73%. Идет снижение по сравнению с 2022 годом (58,8%).

– Одной из проблем здравоохранения, которая приобрела сис­тематический характер, стала кредиторская задолженность. На начало года сумма составила 82,3 миллиарда тенге по 419 медорганизациям, в том числе просроченная кредиторская задолженность 6,4 миллиарда тенге, – констатировала сенатор.

Высказались по повестке дня и представители партийных фракций. Так, депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров перечислил причины некачественного исполнения республиканского бюджета. Мажилисмен отметил, что, если рассматривать критику в обсуждении бюджета за последнее десятилетие, то все сводится к одним и тем же проблемам. Как то: дефицит и неэффективное расходование бюджета, нехватка денег на социально-экономические проекты и многое другое.

– Есть ли гарантия, что указанные проблемы не повторятся в следующем году? Очевидно, что корень проблемы не в бюджете, а в силе экономики, наполняющей казну, в которой наблюдаются большие потери бюджета от множества необос­нованных налоговых льгот. В 2022 году сумма потерь бюджета от налоговых льгот составила 9,5 триллиона тенге. К примеру, только на банки, финансовые организации приходится 2,2 триллиона тенге. Недавно представлены основные подходы к проекту нового Налогового кодекса, где на исключение льгот были указаны только 336 миллиардов тенге. Это, конечно, не решит проблему наполняемости бюджета. Эффект от каждой льготы должен быть доказан и обоснован, – считает депутат.

Также, по его мнению, несмотря на неоднократные поручения Президента, не удалось выровнять ситуацию с расхождениями в таможенных данных экспорта и импорта с Китаем.

– Согласно отчету ВАП, мы недополучаем сотни миллиардов тенге таможенных поступ­лений, – констатировал Айдарбек Ходжаназаров.

Следующим важным аспектом является уменьшение теневой экономики, уровень которой составляет около 20%.

– Это 19,5 триллиона тенге, что равняется целому одногодичному республиканскому бюджету. Поэтому в улучшении мер администрирования и их цифровизации все еще содержится огромный резерв. Над этим и надо усиленно работать! Огромный резерв бюджета содержится в налогообложении игорного бизнеса. С момента принятия Налогового кодекса в 2017 году ставки налога на игорный бизнес не менялись. Хотя при этом объем услуг по организации азартных игр и заключению пари вырос с 15,5 миллиарда до 553,6 миллиарда в 2022 году, то есть произошел рост более чем в 35 раз! Низкие ставки налога и стали одной из причин широкого распространения такой трагедии национального масштаба, как лудомания, – считает депутат.

К слову, в ходе голосования из 49 сенаторов один человек воздержался, а из 94 мажилисменов 73 поддержали документ, 7 воздержались, 14 проголосовали против.

В свою очередь Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что вся прозвучавшая критика будет принята во внимание и проанализирована.

– Наши интересы едины – улучшение благосостояния нашего населения, развитие нашей страны. Для того чтобы достичь общих целей, мы должны обеспечить их реализацию, – отметил глава Кабмина.

Также, согласно повестке дня, парламентарии заслушали док­лад «О состоянии конституционной законности в РК» и приняли Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конс­титуционные законы РК».