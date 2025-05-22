«Установлено, что задержанный осуществлял перевозку наркотических веществ по маршруту Костанай — Семей. Личность курьера подтверждена — им оказался бывший учитель математики. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье, в рюкзаке, правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком «мефедрон». Общий вес изъятого вещества составил один килограмм. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается», - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.