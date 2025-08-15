Бывший вице-министр здравоохранения возглавил НЦОЗ

Кадровые назначения
7
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новую должность получил Эрик Байжунусов

Фото: пресс-служба Минздрава

Председателем правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава назначен Байжунусов Эрик Абенович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Эрик Байжунусов родился 26 апреля 1965 года в Алматинской области. Имеет высшее медицинское образование (Алматинский государственный медицинский институт, 1988 г.), степень доктора философии (PhDr), а также степень магистра делового администрирования.

Свободно владеет английским языком. Общий трудовой стаж - почти 35 лет, из них более 11 лет на государственной службе.  

Эрик Абенович прошёл путь от врача-хирурга до вице-министра здравоохранения РК. Байжунусов работал на руководящих должностях в областных управлениях здравоохранения, в Минздраве и в системе социального медицинского страхования. Он возглавлял Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

За годы службы награждён нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», медалью «Құрмет», нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», а также медалью II степени «За вклад в создание Евразийского экономического союза».

#назначение #Минздрав #НЦОЗ #Эрик Байжунусов

