Call-центр по типу 911 появится в Казахстане

Общество
Инга Селезнева
В Казахстане появится Call-центр по типу 911, где операторы должны будут незамедлительно отреагировать на вызов и передать его соответствующему органу. Об этом в ходе круглого стола на тему "Профилактика семейных споров и бытового насилия в семье" сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Астаны Тахир Абдурахманов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Call-центр будет создаваться по примеру 911, то есть, операторы, человек пять, будут принимать звонки. Планируется их обучить психологии и другим навыкам, необходимым в данной работе. Приняв любой звонок, оператор должен в течение 5-10 секунд понять суть вопроса, разобраться и перенаправить звонок непосредственно той службе, которая должна будет заняться возникшей ситуацией", – сказал Абдурахманов, отметив, что в call-центр смогут обращаться люди с различными проблемами, в том числе, касательно бытового насилия.

Напомним, что законом РК устанавливается комплекс правовых мер по противодействию фактам бытового насилия, в частности предусматриваются правовые механизмы социального содействия и помощи жертвам бытового насилия, а также ужесточение наказаний за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

"В стране созданы специальные подразделения по защите женщин от насилия. Во всех регионах функционируют кризисные центры, где женщинам оказывают бесплатную медицинскую помощь, оказывают социально-правовые и психологические услуги, а также услуги временных приютов", – отметили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны.

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